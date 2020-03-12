Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk evde eğitimin detaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında tüm bakanların katıldığı koronavirüs toplantısı sona erdi. Türkiye'nin koronavirüs tedbirlerinin masaya yatırıldığı ve 5 saat süren toplantıda Türkiye'de eğitime ara verilmesi kararı çıktı. İlk, orta ve liseler 16 Mart itibari ile tatil edilecek. 24 Mart'tan sonra uzaktan eğitime geçilecek. Üniversiteler de 16 Mart itibari ile 3 hafta tatil edildi.

Okulların tatil edilmesi ve uzaktan eğitim ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, süreçle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk'un açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Milli Eğitim Bakanlığı'nın ücretsiz olarak uzaktan öğrenme sistemiyle ulusal ölçekte hazırlanan televizyon ve internet ders programlarıyla model ülke olmaya hazırdır.

Öğrencilerimizin ilk bir haftayı evlerinde istirahat ederek geçirmelerini rica ediyoruz. Elazığ depremi sonrasında depremzede öğrencilerimizin telafi derslerinde bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders programını evlere taşıyacağız. Bu kapsamda ilk ve orta dereceli okullarımızda haftalık ders programları yeniden yapılandırılarak televizyon ekranlarından telafi eğitimi desteği sunulacaktır.

Öğretim kademelerine göre hangi araç, televizyon mu, internet mi, diğer kanallar mı, tam gün mü, yarım gün mü, ne şekilde olacak, senkron mu asenkron mu olacak? Bunlarla ilgili hazırlıklarımızı yaptık. Tablo ile sizlerle paylaşacağız. Elazığ depremi sonrasında uyguladığımız sistematiği uzaktan eğitim modeliyle devam ettireceğiz.

3 GB internet hediye

Eğitim bilişim ağı kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi sağlanacaktır. Tüm aşamalar en ince ayrıntılarına kadar çalışarak öğrencilerimizin hizmetine hazır hale getirildi.

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Öğrencilerimizin tercih edeceği eğitim bilişim ağı, televizyonlardan da yararlanılacak olan sınıf seviyelerine göre farklı kanallardan dersler söz konusu olacak. Bu bağlamda velilerimiz ve öğrencilerimiz Eğitim bilişim ağını eba.gov.tr'den takip edebilirler.

İnternet bağlantılı mobil cihazlardan derslerine devam edebilirler

Tüm eğitim kademesindeki öğrencilerimiz için uzaktan eğitim sistemi çalışmaları son haline getirilmiştir. Normal eğitim temposunda öğrencilerimiz isterlerse televizyondan, isterlerse internet bağlantılı mobil cihazlardan derslerine devam edebilirler.

Tüm ayrıntılar eba.gov.tr adresinden ayrıca duyurulacaktır. Kişiye özel akıllı sistemle zengin etkileşimli dijital sistemimiz hazırdır. Herkese ücretsiz internet imkanı sağlanmıştır. Tüm sınıflar düzeyinde zorunlu tatil tamamlandığında yüz yüze telafi eğitimi uygulanacaktır.

Eğitim dışı saat ve günlerde eş zamanlı olarak dezenfeksiyon çalışmaları ayrıntılı olarak gerçekleştirilecektir. Bütün okullarımızda bu çalışmaları hayata geçirdik. Milli Eğitim Bakanlığı yeni tip koronavirüse karşı tedbirlerini üç aşamada hayata geçirdi. Okullarda ve sosyal medyada bilgilendirme çalışmaları, ailelere eğitim bültenleri, hijyen çalışmaları, her zaman her yerden ücretsiz olarak uzaktan erişim altyapısı hazırlandı.

Çocuklar önümüzdeki ilk bir hafta istirahat etsinler

Bu süreçte en önemli görev ebeveynlerimize düşüyor. Dünyanın birçok ülkesinde okullar tatil edildi. Uzun süreli tatiller de söz konusuydu. Evlatlarımızın sağlığı için önce kendi sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Bu konuda çocuklarımızın önümüzdeki ilk bir haftayı istirahat ederek, kitap okuyarak, müzik dinleyerek, bireysel spor ve sanat çalışmaları, hobileriyle vakit geçirmelerini istiyoruz.

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Çocuk edebiyatı okumaları bizim için çok önemlidir. 23 Mart haftasında uzaktan eğitime başlarken teknik olarak ayrıca ailelerimizi bilgilendireceğiz. Bazı konularda önümüzdeki günlerde, hemen yarından itibaren daha ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaşılacak. Çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması için ne tedbir gerekiyorsa fazlasıyla almış durumdadır. Karşılaşacağımız muhtemel durumlar için senaryolarımız hazır.

Bütün toplumun desteğini bekliyoruz

Tüm dünyada olduğu gibi bu tür tatillerde anne ve babalarımız için benzer durum söz konusu. Daha önce ara tatillerle ilgili olarak velilerimizin hassasiyeti, çocuklarımızın sağlığı için bizim de kontrolümüzün dışında olagelen bir küresel hastalığın kontrol edilebilmesi için bu tür çalışma ihtiyacı doğdu. Bütün toplumun desteğini bekliyoruz.

Öğrencilerin sınavları dahil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için gereken her türlü senaryolar hazır. Biz a senaryosu olursa b ya da c senaryosu olursa öğrencilerimizin olumsuz etkilenmemeleri için bütün paketimiz hazır. Duruma göre Bilim Kurulu'nun konuyla ilgili ulusal ölçekte tavsiyeleri var. Bu kurula da danışarak zamanı geldiğinde açıklamalar yaparız.

Öğretmenler çok acil bir durum olmadıkça şehir dışına çıkmasınlar

Her bir çocuğumuzun korunması bizim için çok önemli bir vazife. Bu durum olağanüstü bir durum. Öğretmenlerimizin okullarda ara tatilde bulunmalarını beklemiyoruz. Onların da evlerinde olmasını bekliyoruz. Çok acil bir durum olmadıkça şehir dışına çıkmamalarını öneriyoruz.

Öğrencilerin sabahçı ve öğlenci olarak sınıf seviyesine göre bu çizelge doğrultusunda izleyebileceği birkaç kanaldan söz ediyoruz. Bu konu mevcut kanallar içine sıkıştırılmış bir ders değil. Sınıf seviyelerine göre belirli programları yapılmış bir plan dahilinde."

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