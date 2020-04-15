“Koronavirüs Timleri” artık daha güçlü

Kahramankazan Belediyesi, dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlattığı seferberliği tüm yönleriyle sürdürüyor.

Yeni araç ve ekipmanlar

Kahramankazan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan koronavirüsle mücadele timleri bu kapsamda, ilçeyi baştan aşağı dezenfekte ediyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un talimatıyla, özverili çalışmalar yürüten ekipler, yeni ekipman ve araçlarla daha da güçlendirildi. Bu kapsamda belediyenin öz kaynaklarıyla 1 adet arazös, 2 adet pick-up araç ile 2 adet ilaçlama makinası, kanalizasyon dezenfektekte makinası, 4 adet el ulv cihazı, traktör arkası ilaçlama makinası ile çok sayıda şarjlı ulv pompaları alındı. Ekipler bu ekipman ve araçlarla çalışmalarını artık daha güçlü şekilde yapacak.

Kahramankazan Belediyesi’nin, koronavirüse karşı başlattığı seferberlik kapsamında, ilçeyi baştan aşağı dezenfekte eden Koronavirüsle Mücadele Timleri artık daha güçlü.

Başkan’dan kahramanlara ziyaret

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, koronavirüsle mücadele timlerini ziyaret ederek, özverili çalışmaları için kendilerine teşekkür etti. Oğuz, Kahramankazan Belediyesi olarak, koronavirüs tehdidi henüz Türkiye’de görülmemişken 15 Şubat’ta ilçelerinde dezenfekte çalışmalarına başladıklarını belirterek, “ekiplerimiz, o günden bu yana aralıksız olarak tabiri caizse ilçemizi tepeden tırnağa dezenfekte etmeyi sürdürüyor. Takdire şayan fedakârlıkları ve özverili çalışmalarıyla Kahramankazanımızı tepeden tırnağa dezenfekte eden ekiplerimize teşekkür ediyorum. Öz kaynaklarımızla belediyemize kazandırdığınız yeni araçlarının ve ekipmanlarının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ekiplerimizin virüsle mücadelelerini daha güçlü şekilde yapacağına inanıyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.

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