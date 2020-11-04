Yeni yasaklar ve kısıtlamalarla ilgili detaylar gündemde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.

GÜNDEM Gözler Kabine Toplantısında: Masada İzmir depremi ve salgın tedbirleri var

Özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlardan daha fazla dikkat ve hassasiyet beklediğini vurgulayan Erdoğan, son haftalarda salgının bu şehirdeki artışının önüne ancak bu şekilde geçebileceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında yeni koronavirüs tedbirlerini açıklarken paket servis hariç olmak üzere, lokanta, restoran, hastane ile berber, kuaför, nikah, düğün salonu, yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna, internet cafe, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri tüm iş yerlerinde hizmetlerin 22.00'de sona ereceğini duyurdu. Peki yeni yasaklar neler? Yeni yasaklar neleri kapsıyor?

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklamaları: Koronavirüste yeni tedbirler açıklandı

Koronavirüs yasakları nelerdir: Yasak neleri kapsıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada yasakları şu şekilde açıkladı: "Paket servis hariç lokanta, restoran, pastane, berber, kuaför, yüzme havuzu, kaplıca, internet kafe, halı saha, tiyatro, sinema gibi yerlerde hizmetler saat 22’de sona erecektir."

KORONAVİRÜS Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni genelde: Mesai saatleri değişti

Bugün Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre ise mesai saatlerinde düzenlemeye gidildi. Daha önce Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinden paylaşılan KOVİD-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine, 4 Kasım tarihli yeni güncellemeler eklendi. Genelgeye göre alınan kararlar ise şu şekilde:

KORONAVİRÜS Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ile koronavirüs genelgesi gönderildi: İşte yeni tedbirler

1. Vatandaşların kalabalık şekilde bulunabildiği pazaryeri, market, otogar, toplu ulaşım aracı, cadde/sokak, park ve bahçeler, alışveriş merkezleri gibi yerlerde yoğunlaşmasının sağlanması, bu doğrultuda önümüzdeki 10 günlük süreçte konu bazlı denetimlere (her il kendine uygun şekilde planlama yapacak şekilde) ağırlık verilmesi,

Vatandaşların kalabalık şekilde bulunabildiği pazaryeri, market, otogar, toplu ulaşım aracı, cadde/sokak, park ve bahçeler, alışveriş merkezleri gibi yerlerde yoğunlaşmasının sağlanması, bu doğrultuda önümüzdeki 10 günlük süreçte konu bazlı denetimlere (her il kendine uygun şekilde planlama yapacak şekilde) ağırlık verilmesi, 2. Aşağıdaki işyerlerinin en geç saat 22:00'de kapanmalarının sağlanması;

Aşağıdaki işyerlerinin en geç saat 22:00'de kapanmalarının sağlanması; Evlere paket servis ve gelal şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yemeiçme yerleri (içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın

Kahvehane, kıraathane ve çay ocakları,

Berber, kuaför, güzellik merkezi gibi işyerleri,

Nikah/Düğün salonları,

Halı sahalar ve spor salonları,

İnternet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar, Tiyatro, sinema ve konser salonları,

Yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna vb. yerler.

3. 26.08.2020 tarih ve 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm özel sektör (sanayi tesisleri dahil) kuruluşlarında uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami düzeyde faydalanılmasının sağlanması, Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının çalışma koşulları göz önünde bulundurulmak suretiyle il genelinde mesai saatlerinin başlama ve bitiş dönemlerinin İl Pandemi Kurullarında değerlendirilerek il geneli için bir planlamaya gidilmesi, Mesai/vardiya başlangıç saatlerinin sabah 06:00'dan itibaren kademeli olarak başlatılarak ara dinlenmesi dahil olmak üzere 06:00 15:00, 06:30 15:30, 07:00 16:00, 07:30 16:30, 08:00 17:00, 08:30 17:30, 09:00 18:00 vb. mesai/vardiya uygulamalarına geçilmesine karar verildi.

Tedbirlere uymayanlar hakkında adli işlem başlatılacak

Bugünden itibaren uygulamaya geçen tedbirlere uymayan vatandaş ve işletmelerle ilgili ise adli işlem başlatılacak.

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İstanbul'da tüm kamu kurumları dönüşümlü çalışacak

Öte yandan İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, sanayi sektörü çalışanları için erken mesai düzenlemesi ve kamuda esnek çalışma yöntemlerinin belirlenmesi için bugün toplandı. Yapılan toplantının ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya basın açıklamasında bulundu. Buna göre; 9 Kasım Pazartesi gününden itibaren, 60 yaş ve üstü çalışanlar, hamileler, 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın personel idari izinli sayılarak evden çalışacak. Tüm kamu kurumları dönüşümlü çalışacak. Sanayi kesimi çalışanları 07.00'da mesaiye başlayacak.