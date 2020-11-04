Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ile koronavirüs genelgesi gönderildi: İşte yeni tedbirler

Sağlık Bakanlığı Covid-19 bilgilendirme sayfasında koronavirüsle ilgili yeni kural ve düzenlemeleri paylaştı. Vatandaşların kalabalık şekilde vakit geçirdiği market, otogar, ulaşım aracı, alışveriş merkezi gibi yerlerde yoğunluğun azaltılması için 10 günlük süreçte denetimler yapılacak.

Yeni koronavirüs tedbirleri neler?

1. Vatandaşların kalabalık şekilde bulunabildiği pazaryeri, market, otogar, toplu ulaşım aracı, cadde/sokak, park ve bahçeler, alışveriş merkezleri gibi yerlerde yoğunlaşmasının sağlanması, bu doğrultuda önümüzdeki 10 günlük süreçte konu bazlı denetimlere (her il kendine uygun şekilde planlama yapacak şekilde) ağırlık verilmesi,

2. Aşağıdaki işyerlerinin en geç saat 22:00'de kapanmalarının sağlanması;

Evlere paket servis ve gel - al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri (içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın)

OYNAT 01:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesine 29 milyon TL'lik kaynak aktarılmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, '(Deprem bölgesine yönelik çalışmalar) Kurumlarımıza çalışmalarında kullanılmak üzere 29 milyon liralık kaynak gönderilmiştir. 20 gün içinde konteyner kenti hazır hale getireceğiz. İşyeri yıkılan, sular altında kalan esnafımıza 50 bin liraya kadar hibe desteği verilecek' dedi. BiP'te paylaş

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- Kahvehane, kıraathane ve çay ocakları,

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- Berber, kuaför, güzellik merkezi gibi işyerleri,

- Nikah/Düğün salonları,

- Halı sahalar ve spor salonları,

- İnternet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar, tiyatro, sinema ve konser salonları...

- Yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna vb. yerler,

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklamaları: Koronavirüste yeni tedbirler açıklandı

Kademeli mesai saatleri

3. 26.08.2020 tarih ve 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm özel sektör (sanayi tesisleri dahil) kuruluşlarında uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami düzeyde faydalanılmasının sağlanması, Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının çalışma koşulları gözönünde bulundurulmak suretiyle il genelinde mesai saatlerinin başlama ve bitiş dönemlerinin İl Pandemi Kurulları'nda değerlendirilerek il geneli için bir planlamaya gidilmesi, mesai/vardiya başlangıç saatlerinin sabah 06:00'dan itibaren kademeli olarak başlatılarak ara dinlenmesi dahil olmak üzere 06:00 15:00, 06:30 15:30, 07:00 16:00, 07:30 16:30, 08:00 17:00, 08:30 17:30, 09:00 18:00 vb. mesai/vardiya uygulamalarına geçilmesine karar verildi.

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