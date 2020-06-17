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İSTANBUL TÜRKİYE

Koronavirüse aldırış etmediler, düğün yapıp eğlendiler

Koronavirüse aldırış etmediler, düğün yapıp eğlendiler

İstanbul Arnavutköy'de koronavirüs tehdidine aldırış etmeyenler bahçede düğün yapıp oynadı. Yapılan düğünde sosyal mesafenin unutulduğu, kimsenin maske takmadığı görüldü.

Haber Merkezi DHA
Arnavutköy Hadımköy'de açık alanda yapılan düğün şaşkına çevirdi.
Arnavutköy Hadımköy'de açık alanda yapılan düğün şaşkına çevirdi.

Son günlerde vaka sayılarında artış yaşanıyor. Başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere yetkililerden peş peşe uyarılar gelirken yapılan uyarılara aldırış etmeyenler vaka sayılarının artmasına neden oluyor.

DHA
İstanbul Arnavutköy'de koronavirüs tehdidine aldırış etmeyenler bahçede düğün yapıp oynadı.
  • Geçtiğimiz hafta sonu Arnavutköy Hadımköy'de açık alanda yapılan düğün şaşkına çevirdi. Sosyal mesafenin unutulduğu, kimsenin maske takmadığı düğünde, çocukların da çalan müziğin ritmine uyarak oynadıkları anlar görüntülendi.

Arnavutköy'de sağanak nedeniyle yollar göle döndü
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İstanbul Arnavutköy'de 13.15'te başlayan şiddetli yağış nedeniyle caddeleri su bastı.
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Sağanak yağış Yıldırım Beyazıt Caddesi, Devlet Caddesi ve Necip Fazıl Caddesi başta olmak üzere birçok yolda sürücülere zor anlar yaşattı.
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tı. Bazı sürücüler suların içinde zorlukla ilerlerken, su nedeniyle bazı araçlar ilerleyemeyince sürücüler otomobillerinde mahsur kaldı.
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Arnavutköy'de sağanak nedeniyle yollar göle döndü  
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Arnavutköy'de sağanak nedeniyle yollar göle döndü  
Arnavutköy'de sağanak nedeniyle yollar göle döndü
Arnavutköy'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü.

Arnavutköy'de yağış: Pazar yerinde sel meydana geldi
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Arnavutköy’de şiddetli sağanak yağış nedeniyle pazarı su bastı.
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Vatandaşlar zor anlar yaşarken, pazarcı esnafı ise malzemelerini kurtarma çabasına girişti.
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İstanbul’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Arnavutköy’de kurulan semt pazarını su bastı.
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Şiddetli yağış nedeniyle yağmur suları pazarın bulunduğu sokak dereye döndü.
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Aniden bastıran yağış nedeniyle vatandaşlar tentelerin altına sığınırken, pazarcı esnafı ise zor anlar yaşadı.
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Mallarının kurtarma derdine düşen esnafı yoğun çaba sarf etti.
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Arnavutköy'de sağanak yağış sele neden oldu. Semt pazarında bulunduğu sokaklar nehre dönerken vatandaşlar zor anlar yaşadı.
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Arnavutköy'de sağanak yağış sele neden oldu. Semt pazarında bulunduğu sokaklar nehre dönerken vatandaşlar zor anlar yaşadı.
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Arnavutköy'de sağanak yağış sele neden oldu. Semt pazarında bulunduğu sokaklar nehre dönerken vatandaşlar zor anlar yaşadı.
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Arnavutköy'de sağanak yağış sele neden oldu. Semt pazarında bulunduğu sokaklar nehre dönerken vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Arnavutköy'de yağış: Pazar yerinde sel meydana geldi
Arnavutköy'de sağanak yağış sele neden oldu. Semt pazarında bulunduğu sokaklar nehre dönerken vatandaşlar zor anlar yaşadı.


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