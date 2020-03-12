Heyecanlandıran gelişmeyi Sağlık Federasyonu duyurdu: Koronavirüse karşı 'Türk Işın Tedavisi' geliştirildi

Sağlık Federasyonu Genel Başkanı Raşit Dinç, virüs tedavilerine karşı geliştirilen yeni yöntemin detaylarını açıkladı. Dinç, koronavirüs COVID-19 benzeri viral ve mikrobiyal enfeksiyonlarda yeni geliştirilen sistemin bir kateter yardımı ile damar yoluna yerleştirilen ultraviyole ışığın özellikle kanda bulunan enfeksiyonları temizlemek için kullanılması ile gerçekleştirildiğini açıkladı.

Sağlık Federasyonu Genel Başkanı Raşit Dinç, koronavirüs tedavi yöntemi ile ilgili açıklama yaptı.

Virüsleri tamamen yok ediyor

COVID-19 benzeri viral ve mikrobiyal enfeksiyonlarda kan ve vücut boşluklarına yerleşen zararlı organizmaların genellikle antibiyotikler ve anti-viral ilaçlarla tedavi edilmeye çalışıldığını ancak yeni geliştirilen sistemin bir kateter yardımı ile damar yoluna yerleştirilen ultraviyole ışığın özellikle kanda bulunan enfeksiyonları temizlemek için kullanılması ile gerçekleştirildiğini belirten Raşit Dinç, bu şekilde hem damar yolları hem de akciğer içerisine uygulanabilen ultraviyole ışığın, Influenza A ve B virüslerini tamamen yok ettiği, “bacillus stearothermophilus” bakterisine yapılan uygulamada ise bu bakterilerin 2-3 saniye arası bir sürede tamamen imhasını sağladığını ve bu sayede de hastaların kısa zamanda hastalıktan kurtulabileceğini ifade etti.

Hastalık sürecinde tüm ülkenin tek yürek olması gerektiğini, bu dönemin ancak birlik beraberlik ve destek ile yürütülebileceğini ifade eden Dinç; yeni geliştirilen tedaviyi talep eden ve klinik araştırma izni sağlayan her otoriteye ücretsiz şekilde sağlayacağını da açıkladı.

FOTOĞRAF 32 Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 122’ye çıktı. İtalya’da korona virüsü salgınının hızla yayılması üzerine hükümet, toplam 16 milyon kişinin yaşadığı Lambardiya bölgesi ile 14 kenti karantinaya aldı. İtalya'nın ardından Avrupa'da en çok etkilediği ülkelerden İspanya'da halk, hükümetin sakin olun çağrılarına rağmen panikle süpermarketlere akın etmeye başladı. Endonezya'daki Juanda Uluslararası Havalimanı'nda koronavirüs önlemi Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e, vaka sayısı ise bin 412'ye yükseldi. Japonya’da ülke genelinde korona virüsü vaka sayısı bin 193’e yükseldi. Almanya İçişleri Bakanlığı'nda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınacak önlemler kapsamında kriz masası oluşturuldu. ABD'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle vatandaşlar alışveriş merkezlerine koştu. İsviçre’nin Zürih kentinde İsviçre Türk Diyanet Vakfına bağlı Blaue Camisi’nde virüse karşı önlem amacıyla maske dağıtıldı. Hollanda'da, 321 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü. İsveç 261 hasta sayısına ulaştı. 239 vakanın olduğu Belçika’da bazı şirketler çalışanlarına tokalaşma ve öpüşme yasağı getirdi. Norveç’te 227 vaka görüldü. Singapur’da yeni korona virüsü vakalarının tespit edilmesiyle ülke genelindeki toplam vaka sayısı 160’a yükseldi. 7 bin 513 vakanın görüldüğü Güney Kore’de dezenfekte işlemi. Filipinler’deki bir okulda arındırma işlemleri. 77 vakanın olduğu Kanada’da bir uyarı tabelası. Kuveyt’te maske ile önlem alan insanlar. Çin’de koronavirüse karşı sokakların ilaçlanması. Malezya’da koronavirüsten etkilenenler için dua eden insanlar. Guatemala’da koronavirüs hastaları için hazırlanan hastahane. İsviçre-İtalya sınırında bir uyarı posteri. Polonya'nın Gorzyczki kentinde polis ve itfaiye ekipleri tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Çekya sınırından gelen otobüslerdeki yolcuların ateşleri ölçülerek sağlık kontrolü yapıldı. İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 373'e yükselirken ölü sayısının ise 6 olduğu bildirildi. İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 54 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 291'e, vaka sayısı 8 bin 42'ye yükseldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Alman bir turiste koronavirüs tespit edilmesinden sonra halk marketlere ve eczanelere akın etti. Gazze'de koronavirüse karşı esnaf mankenlere maske taktı. Filistin’de Ramallah kentinin belediye ekipleri, kentteki camilerde dezenfekte çalışması yaptı. THY uçakları işte böyle dezenfekte ediliyor. Cemmu ve Keşmir'de koronavirüs tedbirleri. Koronavirüsün can aldığı Irak'ın Süleymaniye vilayetinde camilerde cemaatle namaz kılınmayacak. Umreden gelenlere İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs önlemi Dünyanın dört bir yanından gelen en dikkat çeken koronavirüs fotoğrafları Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 114 bini geçti. Dünyanın birçok yerine yayılan koronavirüs ile ilgili oldukça dikkat çeken fotoğraflar geldi. BiP'te paylaş

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Tedaviyi denemek isteyen her ülkeye ücretsiz sağlanacak



Dinç, şimdiden çeşitli ülke yetkililerinin kendisine tedavi taleplerini ilettiğini açıklayarak şu anda Makedonya ve İtalya yetkilileri ile görüşme sağlandığını kaydetti. Tedaviyi denemek isteyen her ülkeye; dil, din, ırk ayırt etmeden, klinik araştırma izinleri alındıktan sonra her türlü cihaz, kit ve know-how desteğini aynı şekilde ücretsiz sağlayacağının altını çizen Dinç, önemli olanın tüm insanlar nezdinde kitlesel bir çözüm sağlayarak böylesi bir pandeminin tamamen önüne geçmek olduğunu dile getirdi.

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OYNAT 00:00 20 liraya satılan maske, koronavirüsün etkisiyle 200 liraya yükseldi Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından, maske, hijyen için gerekli olan el dezenfektan ve kolonya satışlarında artış yaşandı. Salgın öncesinde 20 liraya satılan maskeler şu anda 200 lira oldu. Yoğunluğun giderek arttığını anlatan eczacı Ömer Turgut, maske fiyatlarında da yüksek bir artış olduğunu söyledi. Turgut, 'Maske fiyatlarımızın bu salgından önce paketi 15-20 lira civarındayken, şu anda 150-200 TL'ye yükseldi' dedi. BiP'te paylaş

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Mikroorganizmalar bu yöntemler ile yok edilebilecek

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Hikmet Selçuk Gedik; ultraviyole ve fotonik lazer ışığı sayesinde hem kanda bulunan mikroorganizmalar hem de akciğer ve solunum yollarına yerleşmiş mikroorganizmaların bu yöntemler ile yok edilebileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Hikmet Selçuk Gedik, ultraviyole ışığı, güneş ışığında bulunan ve 1801 Alman Fizikçi Ritter tarafından keşfedilen bir ışık cinsidir. UVA, UVB ve UVC olmak üzere farklı dalga boylarındaki, farklı tipte ultraviyole ışınları bulunduğunu kaydederek şunları dedi:

“ Bu ışınlar, güneş ışınları ile beraber yeryüzüne gelen ışınlar olup özellikle UVA ve UVB en sık temas edilen ultraviyole ışın cinsleridir. UVC ozon tabakasında tamamen tutulduğu için, yeryüzüne pek ulaşamaz. Ancak, bakteri, virüs ve mantarlar ile bunların sporları üzerinde en etkili olan form UVC formudur. Bu alanda, yıllar boyunca birçok çalışma yapılmış ve güvenilirliği kanıtlanmıştır. UV ışınlar, aslında bir kısım hastalıkların tedavisinde de aktif olarak kullanılmaktadır. Yeni doğan sarılıklarında, vitiligo dediğimiz cilt renginin kaybolduğu hastalıklarda, kan nakli için alınan kanların sterilizasyonunda, hepatit enfeksiyonlarında vb. durumlarda birçok araştırma ile desteklenerek kabul görmüş bir yöntemdir. Bu hastalıkların ve sterilizasyon yöntemlerinin her birinde farklı dalga boylarındaki UV ışınlar kullanılmaktadır. Buradaki temel nokta, kullandığınız UV ışınının tıbbi uygulama için etkili olacak ve insana zararı olmayacak dalga boyudur. Burada özellikle belirtmek isterim ki, UV ışınları kontrolsüz olarak kullanılabilecek ışınlar değildir. Her UV cihazı ile bu işlem uygulanmamalıdır. Kullanılan sistemde UV ışını validasyon çalışmaları yapılmış “Turkish Beam Sistemi”dir. Bu sebeple, bu sistem dışında sağlık profesyonellerinin kontrolü olmadan bu ışınların uygulanması kesinlikle uygun değildir.

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Özellikle 90’lı yıllarda araştırmacılar UV ışınlarını bir kateter eşliğinde kullanarak, bu ışınların damar darlıklarını genişlettiklerini gösteren birçok çalışma yapmışlardır. Dünyada “Turkish Glue” adı ile bilinen ve varis tedavisindeki sistemin bir parçası olarak kullanılan ve RD GLOBAL/INVAMED tarafından geliştirilen, fotonik lazer ışığı son 5 yıla damgasını vurmuş ve güvenle kullanılabilirliği ispatlanmış bir yöntemdir. İşte tüm bu veriler ışığında, 1.5 yıl önce ultraviyole ışınlarının mikroorganizmalar karşısındaki hızlı etkinliği ve insan vücuduna zararlı bir etkisinin olmaması nedeniyle özellikle çoklu antibiyotik kullanımına rağmen enfeksiyonlarda çaresiz kalınan bir alternatif olarak bu sistem geliştirildi. Daha sonra, sistemin özellikle İnfluenza A ve B tipi RNA virüslerinde etkinliği üst solunum yolu sürüntüleri üzerinden gözlemlendi.

OYNAT 00:59 Belçika'da koronavirüslü olduğu iddia edilen bir genç elini ağzına götürüp metro direğine sürdü Belçika'nın başkenti Brüksel'de metro ile yolculuk yapan koronavirüslü iddia edilen bir genç, ağzındaki maskeyi çıkarıp elini ağzına götürerek tükürüğünü metro direğine sürdü. Olay anı metrodaki başka bir yolcu tarafından kaydedildi. Çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. BiP'te paylaş

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Dakikalar içinde tüm virüsler ölüyor



Tıpkı Influenza virüsü gibi, tek sarmallı bir RNA virüsü olan COVID-19 virüsünde de virüsün temel yapısını oluşturan nükleotidler (DNA ve RNA’nın temel yapıtaşı) üzerinde tahribat yaparak virüs genetik yapısını birkaç saniye içerisinde parçalayan bu sistemin etkili olacağı sonucuna varıldı. Basit bir serum yolundan, damar içerisine yerleştirilen bu milimetrik kateter yardımı ile verilen UV ışınları ile dakikalar içerisinde kateterin yanından geçen tüm virüslerin ölmesi ile kandaki virüs yükü tama yakın bir oranda yok edilebilecektir. Ayrıca, üst solunum yolu ve akciğerlerde, kolonize olan virüsler için de endotrakeal ve endabronşiyal uygulamalarla tedavi yöntemi gerçekleştirilerek buradaki virüsler de yok edilebilecektir. Böylece, COVID-19 enfeksiyonunun başarılı bir şekilde bütüncül olarak tedavi edileceği öngörülmektedir. Şu ana kadar, Sağlık Bakanlığı’mızın da büyük gayretleri ile ülkemizde ciddi bir salgın ortaya çıkmamıştır. Bundan sonraki süreç, devletimiz ve ilgili ülkelerin sağlık otoritelerinin bu konuda alacağı kararlar ile sürdürülecektir.”

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Son olarak virüsün şimdiden iki mutasyonunun ortaya konduğunu belirten Prof. Dr. Gedik, antiviral ilaç stratejisinin bu nedenle geçici bir çözüm olabileceğini, ama saniyeler içerisinde virüsü yok eden bu ışın sistemi sayesinde virüsün bu mutasyonları geçirmeye zaman bulamayacağını bu nedenle tedavi yönetiminin etkinliğinin mutasyonlardan hiçbir şekilde etkilenmeyeceğinin altını çizdi.