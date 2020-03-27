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İSTANBUL

Koronavirüsten ölen Dilek'in babası: Tek evladımı kaybettim, büyük acı yaşıyorum

İstanbul'da koronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ve dün memleketi Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde toprağa verilen Dilek Tahtalı'nın babası İsmail Tahtalı, "Tek evladımı kaybetmenin büyük acısını yaşıyorum" dedi.

Haber Merkezi DHA
Dilek Tahtalı'nın babası İsmail Tahtalı.
Dilek Tahtalı'nın babası İsmail Tahtalı.

İstanbul'da özel bir hastanede çalışan Dilek Tahtalı, koronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırıma Hastanesi'nde, 24 Mart günü hayatını kaybetti.

Özel bir hastanede çalışan Dilek Tahtalı (32).

CHP 24. Dönem Amasya Milletvekili Ramis Topal'ın yeğeni olan Tahtalı, dün memleketi Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi Bedel köyünde toprağa verildi.

  • Tek evladını kaybeden acılı baba İsmail Tahtalı, Dilek'in öksürük, geniz akıntısı ve yüksek ateş şikayetiyle doktora başvurduğunu anlatan baba Tahtalı, "Kızımın koronavirüs testi pozitif çıktı. Tedavi görüyordu, doktorlar kalp yetmezliği nedeniyle öldüğünü söyledi. Vefatından bir gün önce kalbi durmuş, doktorlar çalıştırmış. Ama ertesi gün kurtaramamışlar. Zaten bünyesi zayıftı kızımın. Bazı rahatsızlıkları vardı. Eşimle bana da test yapıldı, negatif çıktı. 14 gün karantinada kaldık. Kızımın cenazesini memleketimize getirip defnettik. Tek evladımı kaybettim. Büyük acı yaşıyorum" dedi.

Dilek Tahtalı, dün memleketi Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi Bedel köyünde toprağa verildi.


'KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI'

Dilek Tahtalı'nın dayısı Dursun Topal da "Yeğenim tetkikler yapıldıktan sonra tedaviye alındı. İlk başlarda durumu iyiydi, yoğun bakımda tedavi görüyordu. En son bize verilen bilgide kalbinin durduğu ve çalıştırıldığı söylendi. Ertesi gün ise öldüğü haberi verildi. Kalbi dayanamadı" diye konuştu.

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SON PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Dilet Tahtalı, ölümünden önce sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımda "Bir düş artık ateş, bir bırak yakamı yeter" ifadelerini kullanmıştı.

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