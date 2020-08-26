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Koronavirüsü yenen doktor: Öleceğimi zannettiğim anlar oldu

Koronavirüsü yenen doktor: Öleceğimi zannettiğim anlar oldu

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kendisini çok iyi korumasına rağmen koronavirüse yakalanan, 48 yaşındaki Acil Tıp Uzmanı Dr. Ayhan Sümer Yaman, hastalığı yenerek, görevinin başına döndü. Yaman, "N95 maskemi, siperliğimi taktım. Mesafe kuralına uydum fakat buna rağmen yüzde 1-2'lik ihtimal bana da denk geldi ve Kovid-19 hastalığına yakalandım. O dönem çok kötüydüm. Ateşin en yüksek olduğu ve nefes alamadığım dönemde öleceğimi zannettiğim anlar oldu" dedi. Yaman, "O kadar kötüydü ki o durum sanki yüzünüzün üzerine bir yastık koymuşlar da yastığın üzerinden nefes almaya çalışıyorsunuz. Hatta bir dönem neredeyse yastık yüzüme basılıyor gibi hissediyordum" şeklinde konuştu.

Haber Merkezi DHA
Acil Tıp Uzmanı Dr. Ayhan Sümer Yaman
Acil Tıp Uzmanı Dr. Ayhan Sümer Yaman

Yüksek tansiyon, şeker ve kalp hastalığı bulunan Dr. Ayhan Sümer Yaman, haziran ayının son haftası hastanede koronavirüs hastalarına müdahale ederken, Kovid-19'a yakalandı. Virüsü hastane acil servisine gelen pozitif hastalardan kaptığını düşünen Yaman, test yaptırdığı geceye kadar bir gün evde yüksek ateşli olarak yattı. PCR testi pozitif çıkan Yaman, yine aynı hastanede bir aya yakın tedavi gördü. Tedavisinin ardından hastalığı yenen Yaman, hastanedeki görevine yeniden başladı.

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"Maskemi taktım, mesafe kurallarına uydum"

Uzman Dr. Yaman, kendisini virüse yakalanmadan önce sıkı şekilde koruduğunu fakat yine de virüsü kaptığını söyledi.

  • Yaman, "Kovid-19 sürecinde tabi ki birtakım riskler oluyor. Bunlardan bir tanesi de bu hastalığa yakalanabilme riskiydi. Bütün önlemlerimi aldım. N95 maskemi taktım. Önüne siperliğimi kullandım. Kıyafetlerime dikkat ettim. Mesafe kuralına uydum fakat buna rağmen yüzde 1-2’lik ihtimal bana da denk geldi. Sonuç olarak Covid-19 hastalığına ben de yakalandım. Şu anda iyiyim. Çok şükür bir sıkıntım yok" dedi.

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"Yüzüme yastıkla bastırıyorlardı"

O dönemin kendisi için çok kötü ve sarsıcı olduğuna dikkat çeken Yaman, şöyle konuştu:

  • "Hem hastalarımdan uzak kalmıştım hem de ateş ve halsizlik oluyordu. Ateşin en yüksek olduğu ve nefes alamadığım dönemde öleceğimi zannettiğim anlar oldu. Parmağınızı bile kaldıramıyorsunuz. İnsan kendisini çok kötü hissediyor. Su isteyeceksiniz elinizi kaldırıp ‘Lütfen bir su verir misiniz?’ diyemiyorsunuz. O kadar halsiz oluyorsunuz ki görevliler odaya geliyorlar, ilaçlarınızı veriyorlar; o ilaçlar sizi 1-2 saat iyi halde tutuyor. Ondan sonra tekrar kötüleşiyorsunuz. İnsan normal nefes alırken zorlanır mı? Zorlanıyorsunuz. O kadar kötüydü ki o durum sanki yüzünüzün üzerine bir yastık koymuşlar da yastığın üzerinden nefes almaya çalışıyorsunuz. Hatta bir dönem neredeyse yastık yüzüme basılıyor gibi hissediyordum. Derin derin nefes almaya çalıştığım zaman nefes alamadığımı hissediyordum. Bunu inşallah kimse yaşamaz diyorum."

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"Beni maskesiz göremezsiniz"

Uzman Dr. Yaman, maskesiz kişileri gördüğünde uyarıda bulunma ihtiyacı hissettiğini belirterek, "Bazen buna karşılık bana ‘Sanane’ diyorlar. Ben de diyorum ki ‘Sanane, diye bir şey yok. Ben bundan hasta oldum. Lütfen maskenizi düzgün takın. Burnunuzun üzerine çıkarın’. Ben şu an açık havada konuştuğum için maske takmıyorum. Onun dışında beni maskesiz görme şansınız yok. Açık havada maske takmayabilirsiniz; ama 2- 3 metre insanlarla uzakta olmalısınız. Bunu sağlamak lazım" ifadelerini kullandı.

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