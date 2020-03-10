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TRABZON

Koronavirüsün ilacı hamsi kolonyası: Yurt dışına il dışına bile kargo ile kolonya gönderiyoruz

Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan Koronavirüsü dünyayı tehdit etmeye devam ederken uzmanlar, virüsten korunmanın en etkin yolu el hijyeni olduğu yönünde belirtmesinin ardından kolonya satışlarında artış yaşanıyor. Kolonya satıcılarından Berk İnan, "Koronovirüsü çıktığından beri satışlarımız da arttı diyebilirim. Talep çok olunca daha çok satış yapıyoruz. Hamsi kolonyası bulunduğu yerin hamsinin kokusunu alır. Yurt dışına il dışına bile kargo ile kolonya gönderiyoruz. Koronovirüsünden sonra limon kolonyasına da talep oldu" dedi.

Haber Merkezi İHA
Koronovirüsünden sonra limon kolonyasına da talep oldu.
Koronovirüsünden sonra limon kolonyasına da talep oldu.

Trabzon’da Koronavirüsü nedeniyle hamsi kolonyası başta olmak üzere diğer farklı çeşitlerde talep artışı yaşanırken, satışların neredeyse iki katına çıktığı belirtildi.

Virüsten korunmanın en etkin yolunun el hijyeni olduğunun altını çizen uzmanlar ellerin fırsat oldukça sabunla yıkanmasını öğütlerken bunun yanı sıra ıslak mendil, kolonya gibi nesnelerle ellerin silinmesi tavsiye ediyor.

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Berk İnan.

Koronovirüsü çıktığından beri satışlarımız da arttı diyebilirim

Kolonya satıcılarından Berk İnan, koronavirüsü’nden sonra kolonya satışlarında eskiye oranla artış yaşandığını belirterek kolonyanın en iyi mikrop kırıcısı olduğunu söyledi.

Yaklaşık 53 yıldır kolonya sektöründe hizmet verdiklerini kaydeden İnan, şu şekilde açıklamada bulundu:

”Dedemiz hizmete sunduğu bu sektörde 53 yıldır kolonya üretimi yapıyoruz. Dedem vefat edince bu meslek oğuldan toruna kaldı. Limon, tütün bizim standart ürünlerimiz ancak Hamsi kolonyası olsun, Trabzon geceleri, Karadeniz geceleri gibi çeşitlerimiz var. Bu çeşitler sadece bize özgü kolonyalar. Bölgemizde bizden başka üreten yok. Koronovirüsünden korunmada, kolonya ıslak mendilden daha iyidir. Çünkü kolonyanın içindeki alkol, mikrobu kırar dezenfekte eder. Buna yönelik oldukça zaten talep var. Genellikle öğrenciler olsun öğretmenler olsun cep spreyi kolonyalar alıyorlar. Koronovirüsü çıktığından beri satışlarımız da arttı diyebilirim. Talep çok olunca daha çok satış yapıyoruz."

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Çeşitli kolonyalar.

Yurt dışına il dışına bile kargo ile kolonya gönderiyoruz

"Hamsi kolonyasını dışarıdan hamsi koktuğunu sanılıyor ancak hamsi kokmaz" diyen İnan "Özelliği hamsi yedikten sonra eldeki hamsi kokusunu aldığı için ismi hamsi kolonyası. Hamsi kolonyası bulunduğu yerin hamsinin kokusunu alır. Yurt dışına il dışına bile kargo ile kolonya gönderiyoruz. Koronovirüsünden sonra limon kolonyasına da talep oldu. Çünkü 180 derece olduğu için mikrop kırıyor. Diğerlerinin derecesi daha az” diye konuştu.

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