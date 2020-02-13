Korsan serviste ’balık istifi’ öğrenci taşımacılığı

İzmir’in Gaziemir ilçesi Sarnıç semtinde bir servis aracı şoförü tarafından çekilen görüntüler pes dedirtti. Korsan servis olduğu düşünülen bir araca öğrencilerin balık istifi şeklinde bindirilme görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Çok sayıda öğrenci panelvan tipi araca binerken, bir kadının da onlarla birlikte araca bindiği görülüyor.

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Emniyete bildirildi

Görüntüye ulaşan 35 S Plakalı Esnaf Derneği Başkanı Erdem Mert, “Sarnıç’ta bulunan spor salonundan öğrencilerin panelvan tipi araca bindirilirken çekilmiş görüntüleri elimize ulaştı. Bu araç okullara servis aracı olarak korsan taşımacılık yapıyor. Videoda, 3-4 yetişkinin sığamayacağı bölüme yaklaşık 12-13 çocuğu balık istifi gibi bindiriyorlar. Bu şekilde güvensiz taşımacılık yapıyor ve çocukların hayatlarını riske atıyorlar. Biz bu video sonrası aracın plaka bilgilerini emniyete bildirdik. Gerek yapılacak” dedi.

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“Emek hırsızlarının sayısı bizden fazla”

İzmir’de S plakalı olarak çalışan 7 bin esnaf olduklarını kaydeden Mert, “Emek hırsızları bizim sayımızdan fazla. Bizim en değerli varlıklarımız çocuklarımız. Çocuklarımızın hayatlarını, ne olduğu belirsiz olan kişilere emanet etmememiz gerekiyor. Velilerin bu konuya çok dikkat etmesi gerekiyor. Korsan taşımacılığın kapsamlı bir şekilde denetlenmesini, cezaların da caydırıcı hale gelmesini istiyoruz” diye konuştu.