Gündem Korsan serviste balık istifi öğrenci taşımacılığı
İZMİR

Korsan serviste ’balık istifi’ öğrenci taşımacılığı

Tüm denetimlere ve cezalara rağmen, kural tanımayan servis şoförleri öğrencilerin canını hiçe saymaya devam ediyor. İzmir'de bir vatandaş tarafından çekilen görüntüler şoke etti. Korsan servis olduğu düşünülen bir araca öğrencilerin balık istifi şeklinde bindirilme görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi İHA
Yetkililer, servis şoförünün gerekli cezayı alması için çalışma başlattı.
Yetkililer, servis şoförünün gerekli cezayı alması için çalışma başlattı.

İzmir’in Gaziemir ilçesi Sarnıç semtinde bir servis aracı şoförü tarafından çekilen görüntüler pes dedirtti. Korsan servis olduğu düşünülen bir araca öğrencilerin balık istifi şeklinde bindirilme görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Çok sayıda öğrenci panelvan tipi araca binerken, bir kadının da onlarla birlikte araca bindiği görülüyor.

İçişleri Bakanlığı: 31 bin 600 okul servisi denetlendi
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı: 31 bin 600 okul servisi denetlendi

İstanbul'da servis araçlarına denetim
GÜNDEM
İstanbul'da servis araçlarına denetim

Emniyete bildirildi

Görüntüye ulaşan 35 S Plakalı Esnaf Derneği Başkanı Erdem Mert, “Sarnıç’ta bulunan spor salonundan öğrencilerin panelvan tipi araca bindirilirken çekilmiş görüntüleri elimize ulaştı. Bu araç okullara servis aracı olarak korsan taşımacılık yapıyor. Videoda, 3-4 yetişkinin sığamayacağı bölüme yaklaşık 12-13 çocuğu balık istifi gibi bindiriyorlar. Bu şekilde güvensiz taşımacılık yapıyor ve çocukların hayatlarını riske atıyorlar. Biz bu video sonrası aracın plaka bilgilerini emniyete bildirdik. Gerek yapılacak” dedi.

İstanbul’da 5 bin 192 okul servisi denetlendi 3 bin 887’sine ceza kesildi
GÜNDEM
İstanbul’da 5 bin 192 okul servisi denetlendi 3 bin 887’sine ceza kesildi

“Emek hırsızlarının sayısı bizden fazla”

İzmir’de S plakalı olarak çalışan 7 bin esnaf olduklarını kaydeden Mert, “Emek hırsızları bizim sayımızdan fazla. Bizim en değerli varlıklarımız çocuklarımız. Çocuklarımızın hayatlarını, ne olduğu belirsiz olan kişilere emanet etmememiz gerekiyor. Velilerin bu konuya çok dikkat etmesi gerekiyor. Korsan taşımacılığın kapsamlı bir şekilde denetlenmesini, cezaların da caydırıcı hale gelmesini istiyoruz” diye konuştu.

Koronavirüs üretimi durdurdu

Koronavirüs üretimi durdurdu

​Çin'de yayılan salgın madencilik sektörünü vurdu.
İşçi servisi ile kamyon çarpıştı

İşçi servisi ile kamyon çarpıştı

​İzmir'deki feci kazada 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Gizemli hayırsever yine ortaya çıktı

Gizemli hayırsever
yine ortaya çıktı

​Borcu ödenenler inanamayıp tekrar tekrar soruyor.
21 ayın<br> rekoruna ulaştı

21 ayın
rekoruna ulaştı

Aralık ayı sanayi üretim verileri açıklandı.
Apple'dan aldı depremzedelere bağışladı

Apple'dan aldı depremzedelere bağışladı

Mersinli genç, teknoloji devinin bir açığını daha buldu.
Beklentileri karşılayamadı

Beklentileri karşılayamadı

​İYİ Parti'de genel başkan yardımcısından ipleri kopartan istifa.

Direksiyonu çaldılar

Direksiyonu çaldılar

Buradan sesleniyorum ararsan görüşelim mutlaka.
Çok sayıda<br>önlem geliyor

Çok sayıda
önlem geliyor

Uygulama 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.
Rezaleti unutulmadı

Rezaleti unutulmadı

​Cüneyt Çakır'ın kritik maça atanması tepki çekti.
Ölen kişilerden<br> birisi karşımdaydı

Ölen kişilerden
birisi karşımdaydı

​Kırıma uğrayan Pegasus uçağından yaralı çıkan kadın fotoğrafı görünce şoka girdi.
41 ile kar yağışı uyarısı

41 ile kar yağışı uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Bir günde ölenlerin sayısı rekor kırdı

Bir günde ölenlerin sayısı rekor kırdı

Koronavirüs salgınında Çin'den korkutan rakamlar geldi.
Promosyon<br>pazarlığı başladı

Promosyon
pazarlığı başladı

​13 milyon emekliyi yakından ilgilendiriyor.
MİT 27 FETÖ'cüyü paketledi

MİT 27 FETÖ'cüyü paketledi

​Rize Emniyet Müdürü'nün şehit edilmesiyle ilgili 27 gözaltı.
Kardan<br> tüneller oluştu

Kardan
tüneller oluştu

Türkiye'de çekildi, kalınlığı 6 metreyi aştı.
Tüm uçuşlarını durdurdu

Tüm uçuşlarını durdurdu

​Çalışanların hepsini genel merkeze davet etti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.