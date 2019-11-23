Gündem İstanbulda 5 bin 192 okul servisi denetlendi 3 bin 887sine ceza kesildi
EĞİTİM

İstanbul’da 5 bin 192 okul servisi denetlendi 3 bin 887’sine ceza kesildi

İstanbul’da 5 bin 192 okul servisi denetlendi 3 bin 887’sine ceza kesildi

İstanbul'da 16 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında okul servisleri ve sürücülerine yönelik 5 bin 192 denetim gerçekleştirildi. İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbul'daki toplam 5 bin 192 denetim neticesinde 3 bin 887 adet cezai işlem uygulanmış olup bir milyon 571 bin 196 lira para cezası kesilmiştir" denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Polis ve jandarma denetimlerine aralıksız devam ediyor.
Polis ve jandarma denetimlerine aralıksız devam ediyor.

İstanbul Valiliği, 1 ay boyunca okul servisleri ve sürücülerine yapılan denetimler neticesinde 3 bin 887 adet cezai işlem uygulandığını açıkladı.

Valilik açıklamasında, "Bu yıl İstanbul’da resmi ve özel olmak üzere toplam 7 bin 60 okulumuzda, 2 milyon 819 bin öğrencimiz eğitim-öğretim görmektedir. İlimizdeki öğrencilerimizin okula ulaşımlarında toplam 18 bin 846 servis aracı hizmet vermektedir. Şehrimizdeki okul servisleri ve sürücülerine yönelik yapılan denetimlerinin gerçekleştirildi. Toplam 5 bin 192 denetim neticesinde ise, 3 bin 887 adet cezai işlem uygulandığını bir milyon 571 bin 196 lira para cezası kesildi" ifadelerine yer verdi.

Okul servis ücretleri belli oldu
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Okul servis ücretleri belli oldu

Polis ve jandarma denetimleri aralıksız sürüyor

Valilik, "16 Ekim – 15 Kasım 2019 tarihleri arasında görev-sorumluluk bölgeleri itibariyle; İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Polis Sorumluk Bölgesi’nde servis aracı ve sürücülerine yönelik yapılan 4 bin 547 denetim neticesinde 3 bin 802 adet cezai işlem uygulanmış olup bir milyon 542 bin 538 lira ceza kesilmiştir" açıklamasında bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ise kendilerine ait sorumluk Bölgesi’nde servis aracı ve sürücülerine yönelik yapılan 645 denetim neticesinde 85 adet cezai işlem uygulandığı ve 28 bin 658 lira ceza kesildiği tespit edildi.

Okul taşıtlarına yönelik kritik yaş düzenlemesi
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