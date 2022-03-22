Korttaki en farklı kapışma

Down sendromlular günü nedeniyle “Özel Sporcular Masa Tenisi İl Şampiyonası” düzenlendi. Birçok spor aktivitesinin gerçekleştirildiği etkinlikte özel bireyler ve aileleri keyifli dakikalar geçirdi. Etkinliğe katılan Gençlik Ve Spor Bakanlığı İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, “Bu çocuklarımız çok özel onları evde tutmayalım bu tür organizasyonlarla buluşturalım. Onlara fırsat verelim çünkü yapamayacakları hiçbir şey yok” diye konuştu.

İFADE ETMEDE SPOR ÖNEMLİ

Özel çocukların toplum içerisinde birer birey olduklarını ve yaşamlarını kaliteli bir şekilde yürütebileceklerini söyleyen Hacıcaferoğlu, “Kendilerini ifade etmelerinde en önemli araç spor. Özel sporcular federasyonumuz başta olmak üzere son yirmi yılda çocuklarımıza verilen bu değerin karşılığını şimdi salonlarımızda görüyoruz” dedi. Tenis şampiyonasına katılan 21 yaşında Ömer İlişer’in babası Başar İlişer ise, “Zamanımızı buna göre ayarlayıp her sene Ömer’le katılıyoruz burada olmaktan Ömer de bende mutluyuz. Ömer, 10 yıldır masa tenisi oynuyor. Farkındalığı arttırıp buralara ulaşamayan ailelerin de bu tarz etkinliklere ulaşması sağlanmalı” ifadelerini kullandı.

REKLAM