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Koruma aracı tankere çarptı, 1'i polis 2 kişi öldü: İşte olay yerinden ilk görüntü

Koruma aracı tankere çarptı, 1'i polis 2 kişi öldü: İşte olay yerinden ilk görüntü

10:2911/04/2025, الجمعة
G: 11/04/2025, الجمعة
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'e eskortluk yapan koruma aracı, Anadolu Otoyolu’nun Çamlıdere-Gerede kesiminde kaza yaptı. Kazada 1 polis memuru ve araç şoförü şehit oldu.

Ankara'da Anadolu Otoyolu Cankurtaran mevkiinde, otomobilin tankere arkadan çarptığı kazada, 1'i polis, 2 kişi hayatını kaybetti.

İşte olay yerinden ilk görüntü...

Kaza, saat 07.30 sıralarında Ankara-İstanbul arasındaki Anadolu otoyolunun Bolu sınırındaki Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Ahmet Ülger yönetimindeki otomobil, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, tankere arkadan çarptı.


Şehit polisin kimliği belli oldu

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araç şoförü Ahmet Ülger ile polis memuru İbrahim Güney hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı


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