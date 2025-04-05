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Küçükçekmece'de zincirleme kaza: 4 polisimiz yaralandı

Küçükçekmece'de zincirleme kaza: 4 polisimiz yaralandı

14:195/04/2025, Cumartesi
G: 5/04/2025, Cumartesi
DHA
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Kazada, otomobilin sürücüsü ve 4 polis memuru yaralandı.
Kazada, otomobilin sürücüsü ve 4 polis memuru yaralandı.

Küçükçekmece TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana gelen zincirleme kazada, otomobilin sürücüsü ve 4 polis memuru yaralandı. Yaralanan polisler ve sürücü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Küçükçekmece'deki kaza, bugün saat 10.30 sıralarında TEM Otoyolu Altınşehir mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametinde seyir halinde olan motosikletli polis memurları ile bir otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazada, otomobilin sürücüsü ve 4 polis memuru yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını sağladı. Yaralı polis memuru O. B., F.G., O.K. ve E.İ. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla bölgedeki yakın hastanelere kaldırıldı. 5 ayrı suçtan kaydı bulunan otomobilin sürücüsü Serhat K. (25) ise sağlık kontrollerinin ardından adli işlemler için polis merkezine götürüldü.

#İstanbul
#Altınşehir
#Küçükçekmece
#TEM

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