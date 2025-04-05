Küçükçekmece'de zincirleme kaza: 4 polisimiz yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametinde seyir halinde olan motosikletli polis memurları ile bir otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazada, otomobilin sürücüsü ve 4 polis memuru yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.