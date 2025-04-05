Bursa'da 4 araç kazaya karıştı: Ölü ve yaralılar var

Bursa'daki kaza, saat 22.00 sıralarında Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu, Orhangazi yakınlarında meydana geldi. 2 otomobilin çarpışmasının ardından, aynı yönde seyir halindeki 2 araç da kazaya karıştı. Savrulan araçlardan biri bariyerlere çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Samet B., Ediz Haşmet Kökyazıcı (55), Ahmet Ç. ve eşi Emine Ç. Orhangazi Devlet Hastanesi'ne, isimleri öğrenilemeyen diğer 4 yaralı ise Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ediz Haşmet Kökyazıcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.