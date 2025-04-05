Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Bursa'da 4 araç kazaya karıştı: Ölü ve yaralılar var

Bursa'da 4 araç kazaya karıştı: Ölü ve yaralılar var

07:475/04/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Bursa'daki kaza, saat 22.00 sıralarında Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu, Orhangazi yakınlarında meydana geldi. 2 otomobilin çarpışmasının ardından, aynı yönde seyir halindeki 2 araç da kazaya karıştı. Savrulan araçlardan biri bariyerlere çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Samet B., Ediz Haşmet Kökyazıcı (55), Ahmet Ç. ve eşi Emine Ç. Orhangazi Devlet Hastanesi'ne, isimleri öğrenilemeyen diğer 4 yaralı ise Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ediz Haşmet Kökyazıcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tamamen durdu. Jandarma ekipleri tarafından yol tek şeritten sağlanırken, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




#Bursa
#Orhangazi
#Kaza

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Elektrik ve doğalgaza zam var mı? Konutlarda ne kadar zam olacak? EPDK açıkladı