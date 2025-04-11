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Önce bariyerlere sonra konteynere çarpan tır son anda durdu

Önce bariyerlere sonra konteynere çarpan tır son anda durdu

08:4011/04/2025, Cuma
IHA
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Can kaybının yaşanmadığı olayda, şoför kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Can kaybının yaşanmadığı olayda, şoför kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Bayburt-Erzurum kara yolunda tek taraflı trafik kazası meydana geldi. Mercedes marka tır, önce bariyerlere daha sonra da Bayburt Group İnşaat firmasına ait boş konteynere çarptı.

Bayburt- Erzurum kara yolundaki kaza, Kop Tünel şantiyesi yakınlarında yaşandı. Mercedes marka tırın şoförü M.K(42) Erzurum'dan Bayburt istikametine seyir halindeyken yoldan çıkarak, önce bariyerlere, daha sonra da şantiyeye ait boş konteynere çarptı. Direksiyon hâkimiyetini kaybeden M.K, konteynere çarparak durabildi. Çevreden geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı ufak sıyrıklarla, hafif yaralı olarak atlatan M.K tedbir amaçlı Bayburt Devlet Hastanesine götürüldü, tedavi altına alındı.



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