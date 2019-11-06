KOSGEB destekli nişancı tüfeği

Kırıkkale Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren savunma sanayi firmasınca 1 yılı aşkın süredir Ar-Ge çalışmaları sürdürülen tüfeğin, ilk prototipi ortaya çıktı.

YERLİ VE MİLLİ

KOSGEB Arge ve İnovasyon Destek Programı kapsamında tamamen yerli ve milli imkanlar kullanarak tasarlanan keskin nişancı tüfeği tanıtıldı. Firma genel müdürü Emrah Hamzaoğlu, ürünün çok önemli özellikleri olduğunu söyledi. Yerli mühendislerin Ar-Ge çalışması sonucu projeyi uyguladıklarını dile getiren Hamzaoğlu, 113 parçadan oluşan tüfeğin tüm parçalarının da yine yerli firmalar tarafından üretildiğini belirtti.

KISA ZAMANDA SERİ ÜRETİME GEÇİLECEK

Hamzaoğlu, şöyle konuştu: “Tüfek, 5 1 mermi kapasitesine sahip. 338 kalibre lupua magnum mühimmat kullanılan silahın, toplam boyu 1300 mm ve 710 mm boyunda. 6 yiv setli namlu ile donatıldı. Tüfeğin etkili menzili 1,3 kilometre olup, azami menzili 3,5 kilometre.”

KOSGEB Kırıkkale İl Müdürü Köksal Özen ise, gurur duyulacak bir proje olduğunu dile getirerek, kısa zamanda seri üretime geçilmesini arzu ettiklerini kaydetti.