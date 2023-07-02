Kosova sınırı Türk askeriyle güvende

Kosova’nın kuzeyindeki gerilim sürüyor. Sırp yoğunluklu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde seçimi Arnavut belediye başkanlarının kazanmasıyla protestolar başlamıştı. Dün Kosova Hükümeti, Sırpların çoğunlukta yaşadığı ülkenin kuzey kesiminde faaliyet gösteren Sırp örgütler “Sivil Savunma” (Civilna Zashtita) ve “Kuzey Tugayı”nı (Severna Brigada) terör örgütü ilan etti. Kosova’nın 1990’lı yılların sonunda Sırp zulmüne ve Slobodan Miloseviç’in baskıcı politikalarına karşı verdiği bağımsızlık mücadelesi sırasında Arnavutların direniş hareketi olarak kurulan Kosova Kurtuluş Ordusu UÇK, günümüzde her ne kadar faaliyetlerini sürdürmese de varlığını devam ettiriyor.

Cevdet Çerici. (solda)

HUDUDA KİMSE DOKUNAMAZ

UÇK Savaşçıları Koruma Kurulu, Mitroviça’da yaşanan gelişmelerde hükümete desteklerini ve Türk askerinin bölgede bulunmasından dolayı duydukları güveni Yeni Şafak’a anlattı. UÇK Savaşçıları Koruma Kurulu Başkanı Cevdet Çerici, Türk askerinin varlığından mutlu olduklarını ve sınırların Türk askeri sayesinde güvende olduğunu belirtti. Kosova’nın kuzey bölgesi her ne kadar Sırpların yoğun olduğu bölge olsa da Kosova toprağı olduğunu belirten Çerici, “Biz doğru yolda olduğumuza inanıyoruz. Çünkü o bölge Kosova’nın sınırları içerisinde. İnanıyoruz ki Türk askeri hudutları koruyacaktır. Türk askeri oradayken o hudutlara kimse dokunamaz” dedi.

SADECE SIRPLAR DEĞİL WAGNER DE VAR

Kosova’nın kuzeyin-deki olaylarda sadece Sırpların değil Wagner grubunun da olduğunu belirten Çerici “Sırbistan tarafı kriminal gruplar göndererek burada kaosu körükledi. Kuzeyde sadece Sırbistan’ın değil Wagner grubunun da olduğunu biliyoruz. Bu gruplar Vucic tarafından sponsor ediliyor. Onların misyonu Kosova hükümetinin oraya girmemesine yönelik. Son protestolarda bütün gruplar maskeliydi. Biz bu grupları biliyoruz. Bunlar Vucic ve Rusya’ya bağlı gruplar” şeklinde konuştu. Kosova hükümetinin Sırplarla hiçbir problemi olmadığını kaydeden Çerici şunları söyledi: “Bizim problemimiz kriminal gruplarladır. Biz Kosova Hükümeti’nin aldığı kararları destekliyoruz ve arkasındayız.”







