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Kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı: Bir hafta önce yaşamını yitirmiş

Adana’da yalnız yaşayan 48 yaşındaki Serdar Ömezli’nin dairesinden kötü kokular yayılınca, komşuları polise haber verdi. Çilingirle girilen dairede Ömezli'nin cesedi bulundu.

15:38 . 20/09/2023 Çarşamba
DHA
Kötü koku yayılınca çilingirle girilen evinde ölü bulundu.

Kötü koku yayılınca çilingirle girilen evinde ölü bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi.

Serdar Ömezli’nin, yalnız yaşadığı zemin kattaki dairesinden kötü koku yayılması üzerine, apartman sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bir hafta önce ölmüş

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Ömezli’nin cansız bedeniyle karşılaştı. Yaklaşık bir hafta önce öldüğü değerlendirilen Ömzeli’nin cesedi, yapılan çalışmanın ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




#Adana
#Çukurova
#Polis
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