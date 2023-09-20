Düşen helikopterde hayatını kaybeden pilot Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de yangına müdahale amacıyla kullanılan bir helikopterin müdahalede kullandığı suyu aldığı esnada Tahtalı Barajı'na düştüğünü, görevli dört mürettebattan birinin sağ olarak kurtarılırken, diğer üç mürettebatın arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.