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Kovid-19'dum hafızam gitti

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş suikastinda 22 şüpheliden biri olan Avukat Serdar Öktem, olayla ilgisinin bulunmadığını savundu.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 8/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:28 - 8/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Sinan Ateş.
Sinan Ateş.

Kendisine diğer şüphelileri tanıyıp tanımadığı sorusu üzerine Öktem, geçirdiği Kovid-19 rahatsızlığı sebebiyle hafıza kaybı yaşadığını iddia etti. Serdar Öktem, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Doç. Dr. Sinan Ateş'in, 30 Aralık 2022'de silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin kendisinin de yer aldığı 22 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede kendisine yöneltilen sorulara şu cevabı verdi: Dosyada ismi geçen şahıslardan Ufuk Köktürk ve Doğukan Çep dışında sadece Emre Yüksel ve Tolgahan Demirbaş’ı tanırım. Arkadaş ortamında tanıdığım birine rica ettim. Belki o sebeple böyle bir araca binmiş olabilirim. Araç BMW markaydı. Plakasını hatırlamıyorum. Aracı kullanan sahsın ismi Faruk'tu, fakat soyadını hatırlamıyorum. Geçirdiğim ağır kovid sonrası unutkanlık yaşadığım için hatırlamakta güçlük çekiyorum. Yeni bir telefon aldım ve telefonumu yeni değiştirdim. Ama tam olarak hangi tarihte ve ne zaman değiştirdiğimi hatırlamıyorum.




#Sinan Ateş
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#Dava
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