Kovid-19'dum hafızam gitti

Kendisine diğer şüphelileri tanıyıp tanımadığı sorusu üzerine Öktem, geçirdiği Kovid-19 rahatsızlığı sebebiyle hafıza kaybı yaşadığını iddia etti. Serdar Öktem, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Doç. Dr. Sinan Ateş'in, 30 Aralık 2022'de silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin kendisinin de yer aldığı 22 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede kendisine yöneltilen sorulara şu cevabı verdi: Dosyada ismi geçen şahıslardan Ufuk Köktürk ve Doğukan Çep dışında sadece Emre Yüksel ve Tolgahan Demirbaş’ı tanırım. Arkadaş ortamında tanıdığım birine rica ettim. Belki o sebeple böyle bir araca binmiş olabilirim. Araç BMW markaydı. Plakasını hatırlamıyorum. Aracı kullanan sahsın ismi Faruk'tu, fakat soyadını hatırlamıyorum. Geçirdiğim ağır kovid sonrası unutkanlık yaşadığım için hatırlamakta güçlük çekiyorum. Yeni bir telefon aldım ve telefonumu yeni değiştirdim. Ama tam olarak hangi tarihte ve ne zaman değiştirdiğimi hatırlamıyorum.