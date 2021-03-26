Gündem Kovidi yendikten sonra ilk vaazını veren Erbaş Koronavirüs bu asrın en büyük imtihanı
BATMAN TÜRKİYE

Kovid'i yendikten sonra ilk vaazını veren Erbaş: Koronavirüs bu asrın en büyük imtihanı

Koronavirüsü atlattıktan sonra ilk kez hutbede konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüsün asrın en büyük imtihanı olduğunu ve tedbir, tevekkül, duadan uzak kalınmamasını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Kovidi yendikten sonra ilk vaazını veren Erbaş: Koronavirüs bu asrın en büyük imtihanı
Ali Erbaş

Cumartesi günü kutlanacak Berat Kandili programına katılmak üzere Batman'a gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Bölge Müdürlüğü'nün yerleşkesinde bulunan Korkut Özal Camii'nde cuma namazı kıldırdı.

Namaz öncesi cuma hutbesi okuyan Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüs salgınına değindi.

Koronavirüs salgınının insanlık için asrın en büyük imtihanı olduğunu anlatan Erbaş, "Kardeşlerim, insanlık olarak, bu asrın en büyük imtihanlarından birini yaşıyoruz. Salgın hastalık olan Covid-19, insanlığı yakalamış durumda.

Gelin bu tatsız hastalıkla mücadeleye devam edelim, tedbirleri sıkı alalım ve taviz vermeyelim.

Maske, mesafe ve temizlikle tedbirlerimizi alalım. İnşallah en kısa zamanda bu büyük belanın bütün insanlığın üzerinden kalkması için, dualara, niyazlara devam edelim.

Tedbir, tevekkül ve dua üçlüsünden, hiçbir zaman uzak kalmayalım. Müminin durumu ne hoştur. Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümine mahsustur.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş koronavirüse yakalandı

Başına sevinecek bir hal geldiğinde şükreder, bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı geldiğinde sabreder, bu da onun için hayır olur. O halde, müminin Rabbine dayanarak, kendine güvenerek ve kardeşleriyle yardımlaşarak, zorlukları aşabileceğini unutmayalım.

Yaşadığımız olayları ibret ve ferasetle okuyalım.

Sorumluluk bilinci ve nefis muhasebesi çerçevesinde değerlendirelim. Üzerimize düşeni yaptığımızdan emin olalım. Bu dünyanın sınavlarını azim, sabır ve şükür terazisinde tartalım. Hayatta güçlü olmak için ibadet, dua ve tefekkür edelim" diye konuştu.

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