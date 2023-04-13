Köy okullarında 5 bin kitap sevinci

Yaklaşık 5 bin kitabın toplandığı kampanyada, köy okullarında okuyan öğrencilerin okumak istedikleri kitaplara kolayca ulaşmaları sağlandı. Kampanya kapsamında Çubuklu Özkoyuncu Ortaokulu’nu Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya ile birlikte ziyaret eden ve kitap desteği sağlayan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, kitap okumanın önemli olduğunu, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak ve ihtiyaç sahibi çocuklara kitap temin etme noktasında kitap toplama kampanyasına büyük önem verdiklerini söyledi.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk (solda).

OKUYAN İLÇE YAHYALI

Başkan Esat Öztürk konuşmasında; “Kitap toplama kampanyamızda evlerde okunmayan kitapları toplayarak köy okullarımızın kütüphanelerine kazandırdık. Bu vesile ile bugün Çubuklu Ortaokulumuzu ziyaret ederek, kütüphanelerine kitap desteği sağlıyoruz. Kampanyada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Her şeyin başı okumak diye düşünüyorum. İlk emri “Oku” olan bir dinin mensupları olarak, okursak çocuklarımız kazanacak, okursak ilçemiz kazanacak. İnşallah şuan devam eden “Okuyan İlçe Yahyalı” projesinin de meyvelerini ileriki günlerde toplayacağız” diye konuştu.

NESLİMİZİ İHMAL ETMEYECEĞİZ

Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya ise; “Okulumuza bakanlığımızın ve belediyemizin destekleri ile güzel bir kütüphane oluşturulmuş. Öğrencilerimiz kitap okuma noktasında buradan istifade ediyorlar. Kitap toplama kampanyasında toplanan kitaplar okullarımıza dağıtılmış. Kitapların öğrenciler tarafından okunması noktasında öğretmelerimizden gayret bekliyoruz. Neslimizi ihmal etmeyeceğiz. Eğer ihmal edersek geleceğimizi ihmal ederiz” İfadelerini kullandı.

Minik öğrencilere sıfır atık bilinci aşılanıyor

Yahyalı Belediyesi tarafından ilçe genelindeki ana sınıfı ve ilkokul 1. sınıfta eğitim gören öğrencileri “sıfır atık” konusunda bilinçlendirmek amacıyla yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda belediye tarafından hazırlanan hikâye ve boyama kitapları, ilk olarak Seydili İlkokulu’nda eğitim gören 250 öğrenciye dağıtıldı.

Dağıtıma Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı ile birlikte katılan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, sıfır atık konusuna çok önem verdiklerini, bu çalışmanın da o projelerden biri olduğunu ifade etti.

İKİ BİN KİTAP DAĞITILACAK

Başkan Öztürk yaptığı açıklamada; “Bugün Seydili İlkokulu’ndaki ana sınıfı ve 1. sınıflara sıfır atık konulu boyama ve hikâye kitabı dağıttık. Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşlerinin büyük önem verdiği ve ülkemiz gündemine getirdiği sıfır atık konusuna bizler de çok önem veriyoruz. Yapmış olduğumuz bu çalışma ile küçük çocuklarımızı Sıfır Atık konusunda bilinçlendiriyor ve eğitiyoruz. İnşallah ilçemizde 2 bin adet boyama ve hikâye kitabı dağıtacağız” ifadelerini kullandı.

EMEKLERİMİZ FEDA OLSUN

İlçenin eğitim konusunda oldukça iyi bir seviyede yer aldığına dikkat çeken Öztürk, “Gerek çocuklarımızın eğitime ve öğretime olan ilgilerini artırmak gerekse okullarımızın çevre düzenlemelerini yapmak gibi birçok konuda çalışmalar yapıyoruz. Çocuklarımıza verilen her emek onlara feda olsun” dedi.







