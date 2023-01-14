Köy yaşamını çok sevdik

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Köy Yaşam Merkezleri’nin sayısı gün geçtikçe artıyor. Tablet ve telefonlar yüzünden köy hayatı ve doğadan uzak kalan gençler kütüphane, doğa, bilim ve tasarım gibi farklı alanlarda hizmet veren atölyelerde özüne dönüyor. Köylerde kullanılmaz hale gelen okulları değerlendiren ve gençlerin becerilerini geliştirmek için yapılan proje kapsamında 2 bin 500 tane Köy Yaşam Merkezi kuruldu. Bunlardan 28’i İstanbul’un çevre köylerinde.

80 KİŞİLİK KONTENJANI VAR

Bunların ilki ise Silivri Büyüksinekli Köyü Köy Yaşam Merkezi. 1997 yılına kadar köy okulu olarak hizmet veren merkez, atıkların yüzde 90’ı kullanılarak yeniden hizmete açıldı. Daha bir yıl olmadan öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşılan okulda iki koordinatör, bir görevli yer alıyor. Merkezde, İstanbul içi ve çevresindeki köylerden öğrenciler ağırlanıyor. İki sınıf ve açık hava sahasının yer aldığı okulun 80 kişilik kontenjanı var.

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DOĞAYA DOKUNUYORLAR

Merkezin bahçesinde, öğrenciler için çeşitli alanlar bulunuyor. Öğrenciler, Fiziksel Aktivite Sahası’nda el ayak koordinasyonunu geliştirecek çalışmalar, Böcek Oteli’nde doğal gözlem, Çamur Atölyesi’nde el becerisi ve Açık Hava Gözlem Merkezi’nde doğa olaylarını inceleme fırsatı yakalıyor. Okulda yer alan kümeste doğal yumurta yetiştirip, meyve ve sebze bahçelerinde çilek, biber, domates, kabak, lahana ve lavanta olmak üzere çeşitli bitkiler üretiyorlar. Ayrıca duygusal farkındalık için parkurda gözleri bağlı bir şekilde görme engelli bireylerin karşılaştıkları zorlukları deneyimliyorlar. Açık Hava Kütüphanesi’yle doğal kuş sesi eşliğinde kitap okurken, ateş yakmanın inceliklerini öğreniyorlar.

Çileğin ağaçta yetiştiğini sanıyorlar

Doğaya dönüşün gerekli bir durum olduğuna dikkat çeken Köy Yaşam Merkezi Koordinatörü Fırat Altındağ, “Öğrenciler randevu alarak servislerle okulumuza geliyor. İlk önce kamp ateşinin başında neler yapılacağını öğreniyorlar. Çocukların en büyük açlığı, doğa. Şehirde binalar arasında büyüdükleri için mesela çoğu zaman çocukların böcekten korktuğuna ya da çileğin ağaçta yetiştiğini düşündüğüne şahit oluyorum. Buraya geldiklerinde fikirleri değişiyor” dedi.

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