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Köy yaşamını çok sevdik

Hayata geçirilen Köy Yaşam Merkezleri’ne ilgi her geçen gün artıyor. 2 bin 500’e ulaşan merkezlerde gençler doğa, bilim ve tasarım gibi farklı alanlarda atölyelerde kendilerini geliştiriyor. Tablet ve telefonlar sebebiyle uzak kaldıkları köy hayatının tadını buralarda yaşıyor.

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Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Köy yaşamını çok sevdik
Açık hava okulunda eğitim.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Köy Yaşam Merkezleri’nin sayısı gün geçtikçe artıyor. Tablet ve telefonlar yüzünden köy hayatı ve doğadan uzak kalan gençler kütüphane, doğa, bilim ve tasarım gibi farklı alanlarda hizmet veren atölyelerde özüne dönüyor. Köylerde kullanılmaz hale gelen okulları değerlendiren ve gençlerin becerilerini geliştirmek için yapılan proje kapsamında 2 bin 500 tane Köy Yaşam Merkezi kuruldu. Bunlardan 28’i İstanbul’un çevre köylerinde.

80 KİŞİLİK KONTENJANI VAR

Bunların ilki ise Silivri Büyüksinekli Köyü Köy Yaşam Merkezi. 1997 yılına kadar köy okulu olarak hizmet veren merkez, atıkların yüzde 90’ı kullanılarak yeniden hizmete açıldı. Daha bir yıl olmadan öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşılan okulda iki koordinatör, bir görevli yer alıyor. Merkezde, İstanbul içi ve çevresindeki köylerden öğrenciler ağırlanıyor. İki sınıf ve açık hava sahasının yer aldığı okulun 80 kişilik kontenjanı var.

DOĞAYA DOKUNUYORLAR

Merkezin bahçesinde, öğrenciler için çeşitli alanlar bulunuyor. Öğrenciler, Fiziksel Aktivite Sahası’nda el ayak koordinasyonunu geliştirecek çalışmalar, Böcek Oteli’nde doğal gözlem, Çamur Atölyesi’nde el becerisi ve Açık Hava Gözlem Merkezi’nde doğa olaylarını inceleme fırsatı yakalıyor. Okulda yer alan kümeste doğal yumurta yetiştirip, meyve ve sebze bahçelerinde çilek, biber, domates, kabak, lahana ve lavanta olmak üzere çeşitli bitkiler üretiyorlar. Ayrıca duygusal farkındalık için parkurda gözleri bağlı bir şekilde görme engelli bireylerin karşılaştıkları zorlukları deneyimliyorlar. Açık Hava Kütüphanesi’yle doğal kuş sesi eşliğinde kitap okurken, ateş yakmanın inceliklerini öğreniyorlar.

Çileğin ağaçta yetiştiğini sanıyorlar

Doğaya dönüşün gerekli bir durum olduğuna dikkat çeken Köy Yaşam Merkezi Koordinatörü Fırat Altındağ, “Öğrenciler randevu alarak servislerle okulumuza geliyor. İlk önce kamp ateşinin başında neler yapılacağını öğreniyorlar. Çocukların en büyük açlığı, doğa. Şehirde binalar arasında büyüdükleri için mesela çoğu zaman çocukların böcekten korktuğuna ya da çileğin ağaçta yetiştiğini düşündüğüne şahit oluyorum. Buraya geldiklerinde fikirleri değişiyor” dedi.

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GÜNDEM
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Bir yıldır ormanda yaşıyor
FOTOĞRAF 8
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Yedigöl Mahallesinde birlikte yaşadığı anne ve babası ile çiftçilik yapan, aynı zamanda dağcılık ve maraton sporu ile uğraşan Bülent Erkan, yıllardır dağlarda gezerek doğadaki canlıların yaşamını kaydediyor. Yılın yarısını dağlarda geçiren Erkan, bugüne kadar ayı, yaban keçisi, ur kekliği, kartal, şahin, kurt, tilki, domuz, balık ve nadir bulunan kelebekler gibi çok sayıda canlının fotoğraf ve görüntüsünü çekti. Pandemide, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 13 Aralık 2020 günü, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından ormana yerleştirilen fotokapana yakalanan Erkana 789 lira ceza kesildi. Türkiyede fotokapana yakalanıp sokağa çıkma ihlalinden ceza yiyen tek kişi olan Erkanın yaşantısı sade görünse de çoğu zaman ilginç görüntülere sahne oluyor.
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Doğaya ve yaban hayatına ilgisi küçük yaşlarda başlayan Erkanın hayali ileride belgesel çekmek. Doğada kendi yöntemleriyle gizlenerek kamerasıyla yaban hayatını görüntüleyen Erkan, çok iyi saklandığı için vahşi hayvanları bile yakından gördüğünü, ancak hiç korkmadığını ifade etti. Hayatının büyük bir bölümünü evi olarak gördüğü ormanda ve dağlarda geçiren Erkan, özellikle Kaçkar Dağlarını avucunun içi gibi biliyor.
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Bölgedeki yaban hayatını korumasıyla da bilinen Erkanın hayatını anlatan Dağların oğlu adlı 17 dakikalık belgesel film, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen Kar Film Festivalinde birinci oldu. Doğada mantar ve çeşitli otlarla karnını doyuran Erkan, dağlarda yalnız yaşamaktan hiç korkmadığını söyledi.
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KURTLARIN ULUMASI NİNNİ GİBİ GELİYORŞehir yaşamının kendisine uygun olmadığını düşünen Erkan, bir yıl önce köyüne bir kilometre uzaklıktaki ormanda kendi imkanlarıyla baraka yaptı. Elektrik olmayan barakada teknolojiden uzak bir yaşam süren Erkan, su ihtiyacını kışın kardan, yazın ise ormanda gözelerden sağlıyor. Günde en az 25 kilometre yol kateden Erkan, doğadan kopamadığı için evliliği hiç düşünmediğini söyledi.
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Maddi yönden zorluk çekmediğini belirten Erkan, Maraton veya dağcılık sporu ile ilgili bir şey oluyorsa şehre gidiyorum. Onun dışında hayatımı hep tek başıma doğa ile baş başa geçiriyorum. Gece barakada uyurken kurt sürüsü yanıma kadar geliyor. Onların gecenin karanlığında saatlerce uluması bana ninni gibi geliyor. Bugüne kadar doğada birçok vahşi hayvanla karşı karşıya geldim. Görüntülerini ve fotoğraflarını çektim. Siz onlara bir şey yapmazsınız onlar da size bir şey yapmaz. Şu hayatta bunu öğrendim ki insanoğlundan başka zararlı kimse yok. Tüm ihtiyacımı doğa bana sağlıyor. Paranın geçmediği tek yer burası ifadelerini kullandı.
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Bir yıldır ormanda yaşıyor
Erzurum'un İspir ilçesinin kırsal Yedigöl Mahallesi'nde oturan ve yörede 'Dağların oğlu' olarak tanınan Bülent Erkan (42) son bir yıldır tek başına ormanda yaşıyor. Kendi imkanlarıyla kurduğu, etrafını naylonla kapladığı elektriği olmayan barakada teknolojiden uzak bir yaşam süren Erkan, yemeğini ve çayını kar suyunu eriterek yapıyor. Yiyeceğini doğadan karşılayan Erkan, fırsat buldukça da yaban hayvanlarını görüntülüyor.
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