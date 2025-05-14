Köyceğiz'de sazlık alanda yangın paniği: Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor

Yangının sazlık alanda başlaması nedeniyle ekipler, alevlerin ormanlık alana sıçrama riskine karşı bölgede önlem aldı. Yangının kontrol altına alınabilmesi için ekipler nöbet tutarken, havanın kararması ve rüzgarın da etkili olması nedeniyle yangın devam ediyor.