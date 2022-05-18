Gündem Köye inen ayıları dronela kovaladı
ERZİNCAN

Köye inen ayıları drone'la kovaladı

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde Çilhoroz köyü yakınlarına kadar gelen bozayı ile 3 yavrusu, koyunlarını otlatan çoban Mert Yılmaz tarafından drone'la görüntülendi. Yılmaz, köye yaklaşan ayıları yine drone ile uzaklaştırdı. Yılmaz, "Köyde çoban köpeği sayısı çok, bunlar da yavru ayılara zarar verebilirdi" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Köye inen ayıları dronela kovaladı
Yılmaz, çektiği görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

Çayırlı ilçesine bağlı Çilhoroz köyü yakınlarında koyun otlatan Mert Yılmaz, kış uykusundan uyanıp yiyecek arayan bozayı ve 3 yavrusunu görüntüledi.

Bir süre havadan takip ettiği ayı ve yavrularının köye yaklaştığını gören Yılmaz, onları uzaklaştırmak için de drone'u kullandı.

Drone'un sesiyle ayıları korkutup köyden uzaklaştıran Mert Yılmaz, çektiği görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

'Köye yaklaştığını görünce bölgeden uzaklaştırmaya karar verdim'


Ayı ve yavrularını karşılaştığında panik yaşadığını belirten Mert Yılmaz, "Sürüyü otlatırken bozayı ve yavrularını gördüm. Bir süre onları drone kamerasıyla görüntüledim. Ayı ve yavrularının köye yaklaştığını görünce bölgeden uzaklaştırmaya karar verdim. Buradaki amacım ayı ve yavrularını korkutmak değildi. Anne ayı sürekli yavrularını gözetliyor. İnsanların olmadığı dağlar var. Oraya giderse hem insanlar için hem de hayvanlar için iyi olur düşüncesiyle bunu yaptım. Köyde çoban köpeği sayısı çok, bunlar da yavru ayılara zarar verebilirdi. Anne ayı çok büyük, heybetliydi. Yavrulardan biri siyah diğerleri sarı" dedi.

Erzincan'da çoban anne ayı ve 3 yavrusunu drone ile uzaklaştırdı
OYNAT 00:59
Erzincan'da çoban anne ayı ve 3 yavrusunu drone ile uzaklaştırdı
Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde Çilhoroz köyü yakınlarına kadar gelen anne boz ayı ile 3 yavrusu, koyun sürüsünü otlatan çoban Mert Yılmaz tarafından drone görüntülendi. Yılmaz, ayıları bölgeden silah atarak değil drone ile kovaladı.

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