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KPSS Alan Bilgisi Sınavı başladı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca yapılan 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi sınavı 10.15'te başladı.

12:35 - 20/07/2024 Cumartesi
DHA
Arşiv
Arşiv

Ankara'da Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yerleşkesi'nde kamu kurumlarında işe girmek isteyen lisans mezunu adaylar KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavının 1'inci oturumu kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) için, sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezine geldi.

Adaylar, saat 09.00 itibarıyla görevlilerin kontrolleri altında sınav merkezine alınmaya başlandı.

Sadece sınav giriş belgeleri ve kimliklerini beraberinde getirmesi gereken adaylar, girişte detaylı aramaya tabi tutuldu.

Adaylar, yanlarında toka, küpe, saat ve benzeri takıların bulunmaması için uyarıldı.

Saat 10.00'a kadar sınav merkezine öğrencilerin alınmasına devam edildi.

Bu saatten sonra kapılar kapatıldı ve gelen öğrenciler içeri alınmadı.

Saat 10.15 itibarıyla da sınav başladı. Sınav 150 dakika sürecek ve 12.45'te sona erecek.

2'nci oturum (hukuk, iktisat, maliye) bugün öğlen 14.45'te başlayacak, sınav 150 dakika sürecek ve 17.15'te sona erecek.

Yarın ise KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavının 3'üncü oturum (işletme, muhasebe, istatistik) sınavı yapılacak.



#KPSS
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#Sınav
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