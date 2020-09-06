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KPSS penisilin sorusu: Penisilini kim buldu, ne işe yarar?

Devlet memuru olmak isteyen on binlerce adayın beklediği Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) maratonunun ilk oturumu Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile bugün başladı. Sınavda en dikkat çeken sorulardan biri de "Penisilinin mucidi kimdir?" oldu. Sınavın ardından çok sayıda kişi soruyla ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Peki,

Penisilini kim buldu, ne işe yarar?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Penisilinin mucidi Alexander Fleming
Penisilinin mucidi Alexander Fleming

Başvuruları 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri aralığında alınan ÖSYM 2020 KPSS lisans sınavı ilk olarak Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile başladı. Toplam 120 soru sorulan ve 130 dakika süren sınavda en çok dikkat çeken sorulardan biri "Penisilinin mucidi kimdir?" oldu. Sorunun yanıtı bir anda sosyal medyanın gündemine düştü. Çok sayıda aday cevabı bulmak için araştırma yapmaya başladı.

Penisilini kim buldu, ne işe yarar? Detayları haberimizden öğrenebilirsiniz...

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Penisilinin ucidi kimdir?

KPSS lisans sınavında sorulan 'Penisilinin mucidi kimdir?' sorusunun cevabı Alexander Fleming'dir. Laboratuvarda bazı kültürler üzerinde yaptığı çalışmalar neticesinde 13 Şubat 1929 yılında Dr. Alexander Fleming, penisilini bulduğunu açıklamıştır. Özellikle sinüs iltihabına penisinin ile iyileştirerek bunu kanıtlayan doktor, açıklamasını tıbbi araştırmalar kulübü nezdinde uzman doktorların karşısında gerçekleştirmişti.

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Sinüs iltihabını penisilinle iyileştirdi

Penisilinin ilk klinik uygulaması St. Mary's Hastanesi'nde, 9 Ocak 1929 günü yapıldı. Fleming, asistanlarından Stuart Craddock'un sinüs iltihabını penisilinle iyileştirdi ve "steplokok" türü mikropları yok ederek tedavide başarı sağladı. İlacın çok daha etkin bir kullanımı, 1931 yılında Sheffield'da gerçekleştirildi. Dr. C.G. Paine iki çocuk hastada doğuştan gelen "gonokokal oftalmitis" denilen görme bozukluğu ile, bir erişkin hastada "pnomokokal enfeksiyon" sonucu oluşan göz hastalığını penisilinle iyileştirdi. Erişkin hastanın sağ gözüne düşme sonucu bir taş parçası çarpmış ve küçük bir taş parçası gözbebeğinin arkasına girerek hasara neden olmuştu. Enfeksiyon, penisilinle temizlendi ve göz, taşı çıkartmak için ameliyat edilebilir hale geldi. Hasta, kısa zamanda yeniden normal görme yeteneğine kavuştu.

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Kemoterapi unsuru olarak kabul edilmesi zaman aldı

Bu ilk başarılı penisilin tedavileri, yerel girişimler olarak kaldı ve penisilinin önemli bir "kemoterapi" unsuru olarak kabul edilmesi çok zaman aldı. Arıtılmış ilk penisilin Sir William Dunn Patoloji Okulu'nda, 1940 yazında, Profesör Howard Florey ve Yahudi asıllı Alman Profesör Ernest Chain tarafından elde edildi. Prof. Florey, ortak çalışmalarının sonucunu, "Kemoterapik tedavi aracı olarak penisilin" başlıklı bir makalesiyle dünyaya duyurdu. Bu makale, 24 Ağustos 1940 günü, Lancet'te yayınlandı.

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  • Arıtılmış ilk penisilinin ilk tedavide kullanılması 12 Şubat 1941 günü, Oxford'da Radcliffe Hastanesi'nde gerçekleşti. Bir polis memuru olan hasta, ağız kenarındaki yara sonucu, kan zehirlenmesine yakalanmıştı. 24 saat içinde hastaya 800 miligram penisilin verildi ve durumunda büyük bir düzelme gözlendi. Ancak 5 gün içinde, Profesör Florey'in ekibi, o dönemde, dünyada bulunan tüm arıtılmış penisilini tüketti ve hasta 15 Mart günü öldü. Kesin bir başarıyla sonuçlanan ilk penisilin tedavisi, yine Redcliffe Hastanesi'nde, 3 Mayıs 1941 günü başlatıldı. Büyük bir şirpençe çıban yarasıyla hastaneye getirilen hastaya, damardan penisilin verildi.

İlk kez 1941'de seri üretime geçildi

4 gün sonra, yaranın iyileşmeye yüz tuttuğu görüldü. 15 Mayıs günü, hasta, sağlığına tamamen kavuşmuş olarak hastaneden taburcu edildi. Geniş ölçüde penisilin üretmek üzere ilk tesis de Oxford'daki Sir William Dunn Patoloji Okulu'nda, 1941 yılının yazında, Prof. Chain'in yönetiminde faaliyete geçti. Penisilini de ürettiği ilaçlar arasına alan ilk eczacılık kuruluşu ise, Bromyey'deki Kemball and Bishop Co. şirketi oldu. Şirket, ürettiği 10 galonluk ilk 20 bidon penisilini, ücretsiz olarak 11 Eylül 1942 günü Patoloji Okulu'na armağan etti. Sir Alexander Fleming, Sir Howard Florey ve Dr. E.B. Chain, penisilinle ilgili çalışmalarından ötürü, 1945 yılının ekim ayında Nobel Ödülü'nü ortaklaşa paylaştılar.

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