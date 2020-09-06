KPSS Lisans puan hesaplama: 2020 KPSS kaç net kaç puan getirir? KPSS baraj puanı kaç?

Devlet memuru olmak isteyen yüzbinlerce aday bugün KPSS 2020 sınavına girdi. Sınav sonrası öğrencilerin gözü alacakları puanlarda olacak.

KPSS sınavlarının tamamlanmasının ardından "KPSS puan hesaplama nasıl yapılır?" sorusu merak ediliyor.

KPSS P1 PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Bu puan türü sadece Genel Yetenek – Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanır. KPSSP1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi % 70, Genel Kültür testi ise % 30 etkilidir.

Puan Hesaplama Formülü:

Genel Yetenek netiniz x 0.7

Genel Kültür netiniz x 0.3

+ 40= KPSSP1 puanınız.

Örneğin; 50 GY, 40 GK neti olan bir adayın puanı şu şekilde hesaplanır; 50 x 0.7= 35, 40 x 0.3=12, 35+12+40=87

GÜNDEM 2020 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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KPSS P2 PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

KPSS P2 puan türü aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır.

Genel Yetenek: %60 Genel Kültür: %40

KPSS P2 puan türü hesaplanmasında %60 Genel Yetenek, %40 Genel Kültür testi etkili olmaktadır.

Burada bilmeniz gereken P2 puanının KPSS Lisans sınavı sonrası hesaplanmasıdır. Yani önlisans ve ortaöğretim KPSS’ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.

Yalnızca en az 4 yıllık fakülte mezunlarının girebileceği KPSS Lisans sınavına giren adayların KPSS P2 puanı hesaplanmaktadır.

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KPSS P3 PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.

KPSS P3 Puanının hesaplanmasında;

Genel Yetenek; %50

Genel Kültür; %50 ağırlığa sahiptir.

Yani her iki dersin de hesaplamadaki katkısı eşittir. Standart sapmadan bağımsız olarak her iki test de ham puana karşılık gelen netler ile eşit olarak değerlendirilir.

Adaylar KPSS B Grubu Lisans atamaları için ÇİFT Yıllarda KPSS Lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadırlar. Tek yıllarda yapılan KPSS Lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır.

KPSS P3 puanının hesaplanabilmesi için adayların çift yıllarda girdikleri KPSS Lisans sınavında, Genel Kültür

NOT: Genel Yetenek oturumuna katılmaları ve her iki testten de ayrı ayrı en az 1 net yapmaları gerekmektedir. 1 net yapamayan adayların puanları hesaplanmayacaktır.

KPSS P3 PUANI ALIM YAPAN KURUMLAR

• Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)

• Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)

• Gümrük Muhafaza Memurluğu

• Gümrük Muayene Memurluğu

• Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı

• Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü

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• Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü

• Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü

• T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü

• Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

• Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

• Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

• Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

• Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

• Orman Genel Müdürlüğü

• Gençlik Spor Genel Müdürlüğü

• Makina Kimya Endüstrisi

• Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)

• TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)

• Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

• Gümrük Müsteşarlığı

• Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.

• Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

• Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

• Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı