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EĞİTİM

2020 KPSS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?

Devlet memuru olmak isteyen on binlerce adayın beklediği Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) ilk oturumu Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile bugün yapılıyor. Sınavda ter döken adaylar, KPSS soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağını merek etmeye başladı. Peki ÖSYM bünyesinde düzenlenen KPSS soru ve cevapları ne zaman yayınlanır? İşte detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Başvuruları 30 Haziran-13 Temmuz 2020 tarihleri aralığında alınan ÖSYM 2020 KPSS lisans sınavında ilk olarak Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile başladı. KPSS Eğitim Bilimleri sınavı da saat 14.45’de başlayacak. İlk oturumda toplam 120 soru sorulacak ve 130 dakika süre verilecek. Eğitim Bilimleri sınavına gireceklere ise toplam 80 soru için 100 dakika ayrılacak. Sınav sonrası ise adayların en çok merak ettiği KPSS soru ve cevaplarının en zaman açıklanacağı olacak. Peki, KPSS soru ve cevapları ne zaman yayınlanır? Detayları haberimizden öğrenebilirsiniz...

KPSS 2020 soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

2020 KPSS Genel Kültür Genel Yetenek Soruları ve cevap anahtarı ile Eğitim Bilimleri soruları ve cevap anahtarının bugün 17:00’den sonra ya da yarın sabah saatlerinde yayınlanması bekleniyor.

2020 KPSS ne zaman saat kaçta yapılacak?
GÜNDEM
2020 KPSS ne zaman saat kaçta yapılacak?

ÖSYM AİS SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

Genel Kültür/ Genel yetenek ve Eğitim Bilimleri soru ve cevapları nereden öğrenilecek?

KPSS Genel Kültür/ Genel yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumunun ardından soru ve cevaplar, diğer sınavlarda olduğu gibi bir kısmının herkese açık olarak, tamamınınsa sadece sınava katılan adayların erişimine açık olarak yayınlanması bekleniyor. Sorular ve cevap anahtarı yayınlandığında ÖSYM’nin resmi internet adresinden ilgili duyuru yapılacak. Sınava katılan adaylar AİS sayfası üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sorular ve cevaplara ulaşabilecekler.

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KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM’nin KPSS sınav takvimine göre, KPSS lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ile KPSS lisans Alan Bilgisi sınav sonuçları 22 Ekim’de açıklanacak.

ÖSYM 2020 KPSS SONUÇLARI İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ

Adli Tıp Kurumu 60 personel alacak: KPSS'den en az 70 puan şartı bulunuyor
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Adli Tıp Kurumu 60 personel alacak: KPSS'den en az 70 puan şartı bulunuyor

KPSS oturumları ve tarihleri ne zaman?

- KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 12 Eylül 2020 Cumartesi, saat: 10.15

- KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum (Hukuk, İktisat, Maliye) : 12 Eylül 2020 Cumartesi, saat: 14.45

- KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 13 Eylül 2020 Pazar, saat: 10.15

- ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 20 Eylül 2020 Pazar, saat: 10.15 / - ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınav Saati : 14.45

KPSS'de kimliğinin unutan adayların imdadına polis yetişti
FOTOĞRAF 24
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen ve saat 10.15'te başlayacak KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumu öncesi adaylar sınava girecekleri okullarda hazır bulundu.
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Adana Merkez Yüreğir ilçesindeki Mobil A.Ş. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava girecek iki öğrenci kimliklerini evlerinde unuttuklarını fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak polisten yardım istedi.
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Bunun üzerine iki polis ekibi öğrencilerin bulunduğu yere yönlendirilerek evlerinden kimliklerini almaları sağlandı.
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Öğrenciler, sınavın düzenlendiği okulun kapılarının kapanmasına 10 dakika kala sınava yetişti. Koşarak okula giriş yapan öğrenciler polislere teşekkür etti.
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Kadın polis memuru, öğrencilerden birinin babasını arayarak, Ekiplerimiz kızınızı sağ salim sınava yetiştirdi. Sizleri merak etmemeniz için bilgilendirmek amacıyla aradık. diyerek bilgi verdi.
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İzmirt'te de KPSS gireceği okulun önüne geldiğinde kimliğini unuttuğunu fark eden genç kız, polisten yardım istedi. Trafik polisi, motosikletiyle evine götürdüğü genç kızın, kimliğini alıp kapıların kapanmasına 2 dakika kala sınava yetişmesini sağladı.
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KPSS'de kimliğinin unutan adayların imdadına polis yetişti
Devlet memuru olmak isteyen on binlerce aday bugün KPSS'de ter döktü. Yetkililerin tüm uyarılarına rağmen yurdun farklı kentlerinde birçok kişi sınava dakikalar kala kimliğini unutunca, imdatlarına Türk polisi yetişti. Nüfus cüzdanını evinde unutan adayları sınava yetiştirdi.


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