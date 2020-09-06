2020 KPSS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?

Başvuruları 30 Haziran-13 Temmuz 2020 tarihleri aralığında alınan ÖSYM 2020 KPSS lisans sınavında ilk olarak Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile başladı. KPSS Eğitim Bilimleri sınavı da saat 14.45’de başlayacak. İlk oturumda toplam 120 soru sorulacak ve 130 dakika süre verilecek. Eğitim Bilimleri sınavına gireceklere ise toplam 80 soru için 100 dakika ayrılacak. Sınav sonrası ise adayların en çok merak ettiği KPSS soru ve cevaplarının en zaman açıklanacağı olacak. Peki, KPSS soru ve cevapları ne zaman yayınlanır? Detayları haberimizden öğrenebilirsiniz...

KPSS 2020 soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

2020 KPSS Genel Kültür Genel Yetenek Soruları ve cevap anahtarı ile Eğitim Bilimleri soruları ve cevap anahtarının bugün 17:00’den sonra ya da yarın sabah saatlerinde yayınlanması bekleniyor.

GÜNDEM 2020 KPSS ne zaman saat kaçta yapılacak?

ÖSYM AİS SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

Genel Kültür/ Genel yetenek ve Eğitim Bilimleri soru ve cevapları nereden öğrenilecek?

KPSS Genel Kültür/ Genel yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumunun ardından soru ve cevaplar, diğer sınavlarda olduğu gibi bir kısmının herkese açık olarak, tamamınınsa sadece sınava katılan adayların erişimine açık olarak yayınlanması bekleniyor. Sorular ve cevap anahtarı yayınlandığında ÖSYM’nin resmi internet adresinden ilgili duyuru yapılacak. Sınava katılan adaylar AİS sayfası üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sorular ve cevaplara ulaşabilecekler.

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KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM’nin KPSS sınav takvimine göre, KPSS lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ile KPSS lisans Alan Bilgisi sınav sonuçları 22 Ekim’de açıklanacak.

ÖSYM 2020 KPSS SONUÇLARI İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ

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KPSS oturumları ve tarihleri ne zaman?

- KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 12 Eylül 2020 Cumartesi, saat: 10.15

- KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum (Hukuk, İktisat, Maliye) : 12 Eylül 2020 Cumartesi, saat: 14.45

- KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 13 Eylül 2020 Pazar, saat: 10.15

- ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 20 Eylül 2020 Pazar, saat: 10.15 / - ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınav Saati : 14.45