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Adli Tıp Kurumu 60 personel alacak: KPSS'den en az 70 puan şartı bulunuyor

Adli Tıp Kurumu 60 personel alacak: KPSS'den en az 70 puan şartı bulunuyor

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığına 60 personel alınacak. Adli Tıp Kurumu Başkanlığının personel alım ilanı, Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar kısmında yayımlandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İlana göre, Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesi uyarınca 24 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 4 Kimyager, 9 Laborant, 18 Sağlık Teknikeri, 3 Tekniker ve 2 Aşçı istihdam edilecek.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacak.

KPSS'den 70 puan gerekli

Sözlü sınavlara 2018 yılı KPSS'ye giren ve kadro için aranan puan türünden en az 70 puan alan adaylar başvurabilecek.

Başvurular 7 Eylül Pazartesi saat 10.00'da başlayıp, 18 Eylül Cuma saat 17.00 itibarıyla sona erecek.

Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 5 ve 6'ıncı maddelerinde yazılı olan şartlar ile söz konusu ilanın 4'üncü maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekiyor.

10 katı aday çağrılacak

Sözlü sınavlara, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere her kadro için ilan edilen kadro sayısının 10 katı kadar aday çağrılacak.

Başvurular Adli Tıp Kurumunun "www.atk.gov.tr" adresli resmi internet sitesi üzerinden yapılacak.

İnternet sitesi üzerinden yapılan başvuru sonrasında posta veya diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge gönderilmeyecek.

Başvuru esnasında fotoğraf ve KPSS sonuç belgesi ile diploma veya geçici mezuniyet belgesinin sisteme yüklenmesi gerektiğinden adayların bu belgelerin PDF ya da resim formatındaki hallerini hazır bulundurmaları gerekiyor.

Hangi puan türüne göre alım yapılacak?

Başvuru işlemini uygun şekilde yaparak tamamlayan adaylara başvuru kayıt numarası sistem tarafından otomatik olarak verilecek.

Başvuruda bulunan ve başvuruları kabul edilen adayların öğrenim durumuna göre KPSS P3 ve KPSS P93 puanları esas alınarak en yüksek puandan başlayarak en düşük puana göre sıralama yapılacak.

Bu sıralama sonucunda ilan edilen kadro sayısının 10 katı kadar sıralamada yüksek sırada bulunan aday, sözlü sınava girmeye hak kazanacak.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacak.

Sonuçlar internet sitesinde

  • Başvuru sonuçları ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanacak.
  • Yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacak.
  • İlan edilen tüm kadrolar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın İstanbul Bahçelievler’de bulunan merkez binasında yapılacak olup, sözlü sınav tarihleri daha sonra ilan edilecek.

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