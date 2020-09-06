KPSS sonrası herkes bunu konuşuyor: Osman Hamdi Bey’in tablosu gündem oldu

Bugün yapılan KPSS'nin Lisans Genel Kültür ve Yetenek oturumunda sorulan sorular arasında Osman Hamdi Bey'in rekor fiyata satılan 'Kuran Okuyan Kız' tablosu vardı. Sınavın ardından sosyal medyada en çok merak edilen konulardan biri de Osman Hamdi Bey ve sorulan 'Kur'an Okuyan Kız tablosu' oldu. Kur'an Okuyan Kız tablosuna ilişkin detaylar haberimizde...

"Kur'an Okuyan Kız" Tablosu

Türk resim sanatının öncülerinden Osman Hamdi Bey'in 1880 yılında yaptığı Kur'an Okuyan Kız tablosunun 2019'da Londra'da 6.3 milyon sterline satılmasından sonra İstanbul Hanımefendisi isimli eseri Viyana'da 1,5 milyon euro'ya, Yeşil Cami'de Kuran Dersi tablosu ise aynı gün Londra'da 4 milyon 640 bin sterline alıcı buldu.

Peki milyonluk tabloların sahibi Osman Hamdi Bey'in renkli ve farklı bir hayat yaşadığını, sadece ressam değil aynı zamanda ilk Türk arkeoloğu kabul edildiğini aynı zamanda maliyeci, ziraatçı ve diplomat olduğunu biliyor muydunuz?

TÜRKİYE'NİN EN PAHALI TABLOSU OLDU

Osman Hamdi Bey'in 1880 yılında yaptığı Kur'an Okuyan Kız tablosu eylül ayının son haftasında Londra'da Bonhams Müzayede Evi'nde 6.3 milyon sterline alıcı buldu. Türkiye'nin en pahalı tablosu unvanını alan eserin alıcısının Malezya İslam Sanatları Müzesi olduğu ve eserin ilk kez British Museum'da sergileneceği açıklandı.

KPSS sonrası sosyal medyada Osman Hamdi Bey ile yapılan bazı paylaşımlar şöyle:

📋 KISA BİLGİ |



Osman Hamdi Bey’in 1880 yılında tamamladığı “Kuran Okuyan Kız” isimli tablosu, 26 Ekim 2019 tarihinde 6 milyon 315 bin 62 sterline satılarak, bir rekora imza atmıştır.



Eser şimdiye kadar dünya genelinde bir Türk sanatçıya ait satılmış en pahalı eserdir. pic.twitter.com/GtoRczQui2 REKLAM September 6, 2020

#kpss2020 Osman Hamdi bey biz seni ne güzel kaplumbağa terbiyecisiyle tanıyorduk niye başka eser çıkartıyorsun pic.twitter.com/oCvUc0X54o — Eren saydut (@erensydt) September 6, 2020

Osman Hamdi Bey'e ait 1880 yapımı olan ve Londra’daki Bonhams Müzayede Evi’nde düzenlenen açık artırmada rekor miktara satılan eseri hangisidir? — Tasvir Sanatları (@tasvirsanatlari) September 6, 2020

Soruda Osman Hamdi Bey’i görünce “kaplumbağa terbiyecisi” cevabını yapıştırdım ama çok güzel yanılmışım — Buğse Turna (@bugseturna) September 6, 2020

osman hamdi bey'in, kur'an okuyan kız tablosu. #kpss2020 pic.twitter.com/sjbtjOWpuB — şeyma (@seyma_unalll) September 6, 2020

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