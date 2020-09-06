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KPSS sonrası herkes 'Kur'an Okuyan Kız' tablosunu konuşuyor: Osman Hamdi Bey’in tablosu gündem oldu

KPSS sonrası herkes bunu konuşuyor: Osman Hamdi Bey’in tablosu gündem oldu

KPSS Lisans Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumu tamamlandı. Sorular arasında Osman Hamdi Bey ile ilgili olanı, sosyal medyada en merak edilen konu oldu. Peki KPSS Osman Hamdi Bey'in 'Kur'an Okuyan Kız tablosu' ile ilgili sorusu neydi? Kur'an Okuyan Kız tablosu ile ilgili merak edilenler haberimizde...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kur'an Okuyan Kız tablosu gündem oldu.
Kur'an Okuyan Kız tablosu gündem oldu.

Bugün yapılan KPSS'nin Lisans Genel Kültür ve Yetenek oturumunda sorulan sorular arasında Osman Hamdi Bey'in rekor fiyata satılan 'Kuran Okuyan Kız' tablosu vardı. Sınavın ardından sosyal medyada en çok merak edilen konulardan biri de Osman Hamdi Bey ve sorulan 'Kur'an Okuyan Kız tablosu' oldu. Kur'an Okuyan Kız tablosuna ilişkin detaylar haberimizde...

"Kur'an Okuyan Kız" Tablosu

  • Türk resim sanatının öncülerinden Osman Hamdi Bey'in 1880 yılında yaptığı Kur'an Okuyan Kız tablosunun 2019'da Londra'da 6.3 milyon sterline satılmasından sonra İstanbul Hanımefendisi isimli eseri Viyana'da 1,5 milyon euro'ya, Yeşil Cami'de Kuran Dersi tablosu ise aynı gün Londra'da 4 milyon 640 bin sterline alıcı buldu.

Peki milyonluk tabloların sahibi Osman Hamdi Bey'in renkli ve farklı bir hayat yaşadığını, sadece ressam değil aynı zamanda ilk Türk arkeoloğu kabul edildiğini aynı zamanda maliyeci, ziraatçı ve diplomat olduğunu biliyor muydunuz?

TÜRKİYE'NİN EN PAHALI TABLOSU OLDU

Osman Hamdi Bey'in 1880 yılında yaptığı Kur'an Okuyan Kız tablosu eylül ayının son haftasında Londra'da Bonhams Müzayede Evi'nde 6.3 milyon sterline alıcı buldu. Türkiye'nin en pahalı tablosu unvanını alan eserin alıcısının Malezya İslam Sanatları Müzesi olduğu ve eserin ilk kez British Museum'da sergileneceği açıklandı.

KPSS sonrası sosyal medyada Osman Hamdi Bey ile yapılan bazı paylaşımlar şöyle:

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2020 KPSS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?
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