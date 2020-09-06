KPSS maratonu başladı

Devlet memuru olmak isteyen binlerce kişi KPSS sınavında ter döküyor. Adaylar KPSS'nin saat kaçta başladığını ve kaçta biteceğini merak ediyorlar. İşte detaylar...

KPSS KAÇTA BAŞLAYACAK KAÇTA BİTECEK?

81 ilde 95 sınav merkezinde yapılacak olan KPSS maratonu bugün başladı. Adaylara bugün ilk oturumda “Genel Kültür ve Genel Yetenek" sınavına girdi. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar, 130 dakikada 120 soru çözecek.

İkinci oturum olan "Lisans Eğitim Bilimleri" sınavı ise öğleden sonra saat 14.45'te yapılacak. Bu oturumda adaylar 100 dakikada 80 soru çözecek. Alan bilgisi sınavı ise 13 Eylül'de yapılacak.

FOTOĞRAF 24 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen ve saat 10.15'te başlayacak KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumu öncesi adaylar sınava girecekleri okullarda hazır bulundu. Adana Merkez Yüreğir ilçesindeki Mobil A.Ş. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava girecek iki öğrenci kimliklerini evlerinde unuttuklarını fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak polisten yardım istedi. Bunun üzerine iki polis ekibi öğrencilerin bulunduğu yere yönlendirilerek evlerinden kimliklerini almaları sağlandı. Öğrenciler, sınavın düzenlendiği okulun kapılarının kapanmasına 10 dakika kala sınava yetişti. Koşarak okula giriş yapan öğrenciler polislere teşekkür etti. Kadın polis memuru, öğrencilerden birinin babasını arayarak, Ekiplerimiz kızınızı sağ salim sınava yetiştirdi. Sizleri merak etmemeniz için bilgilendirmek amacıyla aradık. diyerek bilgi verdi. İzmirt'te de KPSS gireceği okulun önüne geldiğinde kimliğini unuttuğunu fark eden genç kız, polisten yardım istedi. Trafik polisi, motosikletiyle evine götürdüğü genç kızın, kimliğini alıp kapıların kapanmasına 2 dakika kala sınava yetişmesini sağladı. KPSS'de kimliğinin unutan adayların imdadına polis yetişti Devlet memuru olmak isteyen on binlerce aday bugün KPSS'de ter döktü. Yetkililerin tüm uyarılarına rağmen yurdun farklı kentlerinde birçok kişi sınava dakikalar kala kimliğini unutunca, imdatlarına Türk polisi yetişti. Nüfus cüzdanını evinde unutan adayları sınava yetiştirdi. BiP'te paylaş

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KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS genel yetenek genel kültür ve eğitim bilimleri sonuçları 22 Ekim’de erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

GÜNDEM Sağlık Bakanı Koca'dan KPSS adaylarına uyarı

ÖSYM KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ

KPSS Lisans sınav giriş yerlerini ÖSYM'nin AİS sisteminden öğrenebilirsiniz. ÖSYM AİS giriş için tıklayınız.

GÜNDEM ÖSYM'den KPSS adaylarına saat uyarısı