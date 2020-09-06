KPSS maratonu başladı

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) bugün yapılıyor. Adaylar "KPSS Lisans saat kaçta başladı, kaçta bitiyor?" sorusunun yanıtını merak ediyorlar. ÖSYM KPSS Lisans sınav sürelerini açıkladı. İşte KPSS sınav saati ile ilgili merak edilenler...
Devlet memuru olmak isteyen binlerce kişi KPSS sınavında ter döküyor. Adaylar KPSS'nin saat kaçta başladığını ve kaçta biteceğini merak ediyorlar. İşte detaylar...
KPSS KAÇTA BAŞLAYACAK KAÇTA BİTECEK?
81 ilde 95 sınav merkezinde yapılacak olan KPSS maratonu bugün başladı. Adaylara bugün ilk oturumda “Genel Kültür ve Genel Yetenek" sınavına girdi. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar, 130 dakikada 120 soru çözecek.
İkinci oturum olan "Lisans Eğitim Bilimleri" sınavı ise öğleden sonra saat 14.45'te yapılacak. Bu oturumda adaylar 100 dakikada 80 soru çözecek. Alan bilgisi sınavı ise 13 Eylül'de yapılacak.
KPSS genel yetenek genel kültür ve eğitim bilimleri sonuçları 22 Ekim’de erişime açılacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
ÖSYM KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ
KPSS Lisans sınav giriş yerlerini ÖSYM'nin AİS sisteminden öğrenebilirsiniz. ÖSYM AİS giriş için tıklayınız.