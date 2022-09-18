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EĞİTİM

ÖSYM tarafından oturumları iptal edilen KPSS başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 31 Temmuz 2022'de düzenlenen oturumları iptal edilen 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavları, bugün 81 il merkezi ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa dahil 104 sınav merkezinde gerçekleştirilecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KPSS Sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? ÖSYM 2022 KPSS lisans oturumları kaç dakika sürüyor, kaçta bitecek ve soru sayıları
KPSS

ÖSYM tarafından oturumları iptal edilen Kamu Personeli Seçme Sınavı bugün yapılacak.

2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu

saat 10.15'te başladı.

Eğitim Bilimleri oturumu 14.45'te başlayacak.

Genel Yetenek testinde adaylara 30 Türkçe ve 30 Matematik sorusu yöneltilecek.

Genel Kültür testinde 25 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık ve 6 Güncel Bilgiler sorusu bulunacak.

120 soru için adayların 130 dakikası olacak. Eğitim Bilimleri oturumunda ise 80 soru için 100 dakika süre verilecek.

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"Sınava Giriş Belgesi" ile fotoğraflı nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ya da geçerlilik süresi dolmamış pasaportu yanında olmayanlar sınava giremeyecek. En az 15 dakika öncesinde sınav binalarına giriş yapılması da zorunlu.

Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda adayların sınav binalarına son giriş saati 10.00 olacak.

Eğitim Bilimleri oturumunda ise en geç saat 14.30'da sınav binalarına giriş yapılması gerekecek.

Sınav öncesi yaşanabilecek aksaklıklara karşı İçişleri Bakanlığı ek önlemler aldı.

81 ilde Nüfus Müdürlükleri sabah saat 7 itibarıyla mesaiye başlayacak.

Ayrıca 6 bin 725 ekip aracı ile bin 949 motosikletli polis ekibi, adaylara yardım için hazır olacak.

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