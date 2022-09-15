YÖK iptal edilen KPSS ile ilgili incelemeleri tamamladı: Sonuçlar 15 güne açıklanacak ÖSYM tarafından 31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2022 KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek Sınavlarında soruların sızdırıldığına ilişkin iddialar sonrası ÖSYM başkanı Halis Aygün görevden alınmış yerine Bayram Ali Ersoy atanmıştı. ÖSYM başkanı Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıklamıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. YÖK Başkanı Erol Özvar, iptal edilen KPSS ile ilgili incelemenin tamamlandığını duyurdu. Peki iptal edilen KPSS sınavının kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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