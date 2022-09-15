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YÖK iptal edilen KPSS ile ilgili incelemeleri tamamladı: Sonuçlar 15 güne açıklanacak

ÖSYM tarafından 31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2022 KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek Sınavlarında soruların sızdırıldığına ilişkin iddialar sonrası ÖSYM başkanı Halis Aygün görevden alınmış yerine Bayram Ali Ersoy atanmıştı. ÖSYM başkanı Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıklamıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. YÖK Başkanı Erol Özvar, iptal edilen KPSS ile ilgili incelemenin tamamlandığını duyurdu. Peki iptal edilen KPSS sınavının kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İptal edilen KPSS sınavının sonucu ne oldu? YÖK 2022 KPSS sınav kararını açıkladı mı ne zaman açıklayacak?
İptal edilen KPSS sınavının kararı ne zaman açıklanacak?

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) soruların çalındığı iddiasıyla iptal edilen 2022 KPSS ile ilgili incelemesini tamamladı.

Açıklama YÖK Başkanı Erol Özvar'dan geldi. Özvar, "İncelememizi tamamladık, önümüzdeki günlerde genel kurulumuzdan da geçecektir" dedi.

İptal edilen KPSS sınavının kararı ne zaman açıklanacak?

İncelemenin sonuçları da 15 güne kadar paylaşılacak.

KPSS sınavı iptal edilmişti

KPSS'de bazı soruların, daha önce bir yayınevinin deneme sınavında yer aldığı iddia edilmişti. Sorunların çalındığı iddialarının ardından 31 Temmuz'daki KPSS oturumları iptal edilmiş, 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos tarihlerinde yapılacak oturumlar ise ertelenmişti.

  • Yeni sınav tarihi ise 18 Eylül olarak belirlenmişti. ÖSYM Başkanı Halis Aygün de görevden alınarak yerine Prof Dr. Bayram Ali Ersoy getirilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DDK'ya talimat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KPSS lisans sınavındaki sorulara ilişkin iddialar için Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) inceleme talimatı vermişti. Talimatın ardından DDK müfettişleri incelemelerine başlamış, ayrıca iddialarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Başsavcılık, suç duyurusu üzerine "sahtecilik", "kamu aleyhine dolandırıcılık" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturma açmıştı.

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