Gündem Yeni sorularla KPSS yeniden Sonuçlar 21 Ekimde
EĞİTİM

Yeni sorularla KPSS yeniden: Sonuçlar 21 Ekim'de

İptal edilen 2022 KPSS’nin tekrarı için memur adayları bugün yeniden ter dökecek. 104 sınav merkezinde hazırlıklar tamamlanırken saat 10.15’te Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu, 14.45’te Eğitim Bilimleri oturumu yapılacak. Ertelenen alan bilgisi oturumları ise gelecek hafta sonu düzenlenecek.

Abone Ol Google News
Merve Safa Akıntürk Yeni Şafak
Yeni sorularla KPSS yeniden: Sonuçlar 21 Ekimde
ÖSYM soru havuzu sıfırlanırken tekrarı yapılacak sınav için adaylardan yeni bir ücret talep edilmedi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) 31 Temmuz 2022’de düzenlenen oturumları iptal edilen 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavları, bugün 81 il merkezi ve KKTC’nin başkenti Lefkoşa dahil 104 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu saat 10.15’te başlayacak. Sınavda 120 soruya karşılık adaylara 130 dakika süre verilecek. Eğitim Bilimleri oturumu ise saat 14.45’te başlayacak. Adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra, öğleden sonraki oturumlarında ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

SONUÇLAR 21 EKİM’DE

Öte yandan ertelenen oturumlar da 24 Eylül itibarıyla yapılacak. Bu kapsamda, 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri)

24 Eylül’de saat 10.15’te; Alan Bilgisi 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) aynı gün saat 14.45’te; Alan Bilgisi 3. oturumu (işletme, muhasebe, istatistik) 25 Eylül saat 10.15’te düzenlenecek. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 2 Ekim’de saat 10.15’te; ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise 14.45’te yapılacak. ÖSYM takvimine göre bu sınavların sonuçları 21 Ekim’de açıklanacak. Ön lisans mezunlarının gireceği 9 Ekim’de düzenlenecek 2022-KPSS Ön Lisans sonuçları ise 3 Kasım’da ilan edilecek.

Hazırlıklar DDK gözetiminde yapıldı

İptal edilen 2022 KPSS’nin tekrarı için yapılan hazırlık Devlet Denetleme Kurulu (DDK) gözetiminde gerçekleştirildi. KPSS’de soruların çalındığı iddialarının ardından 31 Temmuz’daki KPSS oturumları iptal edildi. 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos tarihlerinde yapılacak oturumlar ise ertelendi. ÖSYM soru havuzu sıfırlanırken tekrarı yapılacak sınav için adaylardan yeni bir ücret talep edilmedi. Sınavın 75 milyon TL’yi bulan maliyetini ÖSYM karşılayacak. Temmuzdaki iptalin ardından ÖSYM’nin kullandığı soru havuzu iptal edilip yeni sorular havuza dâhil edilmeye başlandı. Edinilen bilgilere göre, bugün düzenlenecek KPSS’nin hazırlık süreci DDK gözetiminde yürütülürken sınav sisteminin sağlıklı işlemesi için öneriler geliştiriliyor. Sızmalara karşı güvenlik ve bilişim altyapısının artırıldığı yeni sistemin kurulması için YÖK, ÖSYM, TÜBİTAK ve ASELSAN gibi kurumların ortak çalışması gündemde.

Zeka açan süper besinler: Kpss öncesi mutlaka tüketin
FOTOĞRAF 9
Title
Zeka açılmasını sağlayan besinler beyin için çok faydalı. Hafızayı güçlendirir. Bu besinler düşünme becerilerini geliştirir. Peki zeka açan yiyecekler neler? İşte yanıtı...
Title
Yumurta
Hafıza için gerekli vitaminleri( A,D, B12, B grubu) içerir. Beynin sinyal alıp sinyal göndermesi için gerekli olan tirozin'i barındırır. Vücudun zinde ve uyanık kalması için gerekli enerjiyi sağlar.
Title
Kırmızı Lahana
Uzun süreli hafızayı arttırmak, beyin hasarlarını azaltmak ve ileride görülecek Alzheimer hastalığı riskinin önlenmesi için gerekli polifenol'ü barındırır.
Title
Brokoli
İçinde bulunan K vitamini sayesinde beyin gücünü arttırır ve bilişsel fonksiyonların gelişimini sağlar. Brokolide yüksek oranda bulunan folik asit gerginlik stres, asabi davranışlar ve ilgisizlik gibi sorunların ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.
Title
Ispanak
Ispanak, vitamin yönünden oldukça zengindir. İçerisinde A, C, E, K vitaminleri bulunur. Sindirim sistemini rahatlatması ve göz sağlığını koruması, öne çıkan faydalarından sadece bazılarıdır. Flavonoidler açısından da zengin olan ıspanak, mide ve cilt kanserine sebep olabilecek hücrelerle savaşarak bünyemizi kanser hastalıklarına karşı korur.
Title
Süt ve Süt Ürünleri
Bilgi depolamak ve bilgi göndermek için beyin zarının esnekliğini sağlar. Beyin gelişimi ve sağlığı için yağın önemi oldukça fazladır. Tam yağlı; süt, peynir, yoğurt vb. besinlerin içindeki protein oranı daha yüksektir.
Title
Bitter Çikolata
Yüksek kakao içeren 30- 40 gram bitter çikolata güçlü antioksidan içerir. Doğal uyarıcılar sayesinde konsantrasyon ve odaklanmayı arttırır. Endorfin seviyesini arttırarak beyin reseptörlerini harekete geçirir.
Title
Çilek
Araştırmalar sonucu içerisinde bulunan fisetin adı verilen bir flavonol bileşiği sayesinde ilerleyici hafıza ve öğrenme kayıplarını engellediği ortaya çıkmıştır.
Title
Kuruyemişler
Vitamin, mineral, protein kaynağı olana kuruyemişler ruh halimizi mutlu tutar. Kognitif fonksiyonları artırır, hafif depresyon durumlarında da rahatlamaya yardımcı olur.
Zeka açan süper besinler: Kpss öncesi mutlaka tüketin
Zeka açılmasını sağlayan besinler beyin için çok faydalı. Hafızayı güçlendirir. Bu besinler düşünme becerilerini geliştirir. Peki zeka açan yiyecekler neler? İşte yanıtı...
Kazanan yok

Kazanan yok

​Beşiktaş deplasmanda İstanbulspor 2-2 berabere kaldı.
Eşini ve baldızını öldürdü

Eşini ve baldızını öldürdü

Her satırı dehşet: Cesetler ve kızıyla fotoğraf paylaştı.
İçişleri Bakanı Soyludan teröristlere mesaj: Ya sarı torba ya teslim

6 bin kilometre şartını ihlal edenlere para cezası artıyor.

​Kalabalığın ortasında bıçaklı saldırı.

İlginç gol

İlginç gol

​Kaleci topa dokunmasaydı, gol iptal olacaktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.