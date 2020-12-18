KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Hayat

Kışın aranılan tarif: Gevrekli dondurma

Kış aylarında dondurma mı olur demeyin. Dışı çıtır çıtır içi ise içinizi serinletecek bir dondurma ile karşınızdayız. Gevrekli dondurma. Yapımı oldukça kolay sadece 6 saat beklemek zorundasınız. Peki gevrekli dondurma tarifi nedir ve nasıl yapılır? Kolay gelsin...