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EĞİTİM

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2020 akademi takviminde KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının duyurulacağı tarihi açıkladı. Peki KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

Haber Merkezi Diğer
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

ÖSYM, KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının 24 Aralık'ta online olarak yayınlanacağını duyurdu. Bu hafta sonu gerçekleşen KPSS sonuçları 24 Aralık tarihinde erişime açılacak fakat ÖSYM'nin sınav sonuçlarını daha önce de açıklama ihtimali bulunuyor.

  • Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM’nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

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ÖSYM SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI!

2020 KPSS ortaöğretim sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. ÖSYM resmi sitesinde;

  • "22 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Ortaöğretim Sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 23 Kasım 2020 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir." açıklamasında bulundu.

KPSS ORTAÖĞRETİM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARININ %10'U İÇİN TIKLAYIN

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