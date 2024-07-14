KPSS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

KPSS 2024/1 merkezi atama tercihleri için start verildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercihlerini almaya başladı. Peki, KPSS tercihi nasıl yapılır? 2024/1 KPSS tercih tarihleri ne zaman, şartları nedir? KPSS tercihlerinde merkezi atama ne zaman, sonuçlar hangi tarihte belli olur? İşte ortaöğretim, ön lisans, lisans mezunlarının tercihleri arasında gösterebileceği kadro ve pozisyonlar.