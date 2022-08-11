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EĞİTİM

KPSS soruşturmasında yeni gelişme

İptal edilen KPSS'ye ilişkin soruşturma genişletiliyor. Soruların basıldığı matbaada inceleme yapılırken soruşturmanın odağındaki yayınevi sayısı da giderek artıyor. Ayrıca KPSS soru havuzu da tamamen silinecek.

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KPSS soruşturmasında yeni gelişme
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KPSS soruşturması diğer eğitim kurumlarını da kapsayacak şekilde genişliyor.

Bu kapsamda yüzbinlerce soru mercek altında. Devlet Denetleme Kurulu (DDK) denetçileri soruların basıldığı matbaada incelemelerde bulundu. DDK incelemesinde tüm dikkatler 3 soruya çevrildi.

Yayınevinin Türkiye genelinde yaptığı deneme sınavında çıkan 3 soru KPSS de çıkan sorularla benzerlik taşıyor.

Müfettişler tarafından incelenen soru havuzlarındaki soruların tamamının silineceği, soruları hazırlayan uzmanların yerine de yenilerinin görevlendirileceği belirtildi.

KPSS'DE İLK SINAVLAR 18 EYLÜL'DE

ÖSYM, soru sızdırıldığı iddiasıyla iptal edilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın yeni takvimini açıkladı.

Maraton 18 Eylül'de yeniden başlayacak.

Yeni takvime göre, Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül'de yapılacak.

Sınavı iptal edilen adaylardan ilave ücret talep edilmeyecek.

Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumunun tarihi ise 2 Ekim olarak belirlendi. Önlisans sınavı ise 9 Ekim'de yapılacak.

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