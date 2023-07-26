KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

YKS şampiyonlarının 7 yıldır değişmeyen adresi olan İstanbul Medipol Üniversitesi, Türkiye’nin en parlak zekâlarına sınırsız araştırma olanağı sunuyor. Bilim insanı yetiştirme vizyonuyla öğrencilerin önündeki tüm engelleri kaldıran Medipol; lisans eğitiminde yüzde 40’a ulaşan akredite oranı ve 42 bin öğrencisi ile Türkiye’nin en büyük vakıf üniversitesi olarak öne çıkıyor.