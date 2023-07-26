KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin sitesinden görüntülenecek.
ÖSYM'den yapılan duyuruda,
"6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 26 Temmuz 2023 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir"
denildi.
Lisans, önlisans ve ortaöğretim türünde tercih yapan toplam 134 bin 800 adaydan 1815'i çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirildi.
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2 saat önce