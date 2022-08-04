KPSS'de tüm 'sorular' cevap bulacak

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavıyla ilgili iddialara yönelik inceleme başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı soruların, Yediiklim Yayınevi’nin deneme sınavlarında sorduğu sorularla aynı olduğu iddiası üzerine, Devlet Denetleme Kurulu’na (DDK) verdiği talimatla birlikte harekete geçildi. DDK müfettişleri dün Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) giderek çalışmalara başladı. Müfettişler, kurum yetkilileriyle yapacakları görüşmeler ve ilgili birimlerdeki araştırmalarının ardından incelemeyi tamamlayacak ve inceleme sonucu hazırlanacak rapor Cumhurbaşkanı'na sunulacak. Devlet Denetleme Kurumu Başkanı Yunus Arıncı ise "DDK müfettişleri, KPSS soru incelemelerine başladı. Rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edilecek. Problemli bir durum var gibi gözüküyor" dedi.

TÜM YAYINLAR İNCELEMEDE

dün sabah saatlerinde Yediiklim Yayınevi'ne gitti. Heyetin daha sonra yayınevi yetkilileriyle görüştüğü ve yanlarına da söz konusu iddialara neden olan soruların veri tabanına ilişkin bilgiler ile kitaplar aldıkları belirtildi. Yayınevinin kuruluşundan bu yana çıkardığı tüm yayınlar inceleme altına alındı. İddiaların odağındaki soruların 20 değil, 5 civarında olduğunu ifade eden yayınevi yetkilileri, birebir aynı soruların çıktığı iddialarına ise 'Tesadüfi' yanıtını verdi. Yayınevi, ÖSYM’nin soru hazırlama komitesinde kendilerinden bir hoca yer almadığını öne sürdü. REKLAM

SINAV İPTALİ İNCELEME SONUCUNA GÖRE

Sınavın iptaline, yapılan denetimlerden elde edilen sonuca göre karar verilecek. Yine benzer olduğu iddia edilen soruların iptal edilip edilmeyeceği de denetleme sonucunda belli olacak. Diğer yandan alan bilgisi oturumları ise bu hafta sonu yapılacak. KPPS alan bilgisi birinci, ikinci ve üçüncü oturumları 6-7 Ağustos’ta gerçekleşecek. Öğretmenlik Alan Bilgisi testi ile İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alan sınavı da 14 Ağustos’ta yapılacak. Bu sınavların da iptal edilip edilmeyeceği denetim sonucunda belli olacak.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI, POLİS ARAMA YAPTI

DDK 2022-KPSS'ye ilişkin iddiaların araştırılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Başsavcılık, suç duyurusu üzerine "sahtecilik", "kamu aleyhine dolandırıcılık" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturma açtı. Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yediiklim Yayınları'na ait Kızılay ve Ostim'deki iki adreste arama başlattı. Aramada polisin, burada bulunan dijital materyal ve tüm KPSS dokümanlarından birer nüsha aldığı öğrenildi.

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DDK denetlemesine eş zamanlı olarak Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) da inceleme başlattı. YÖK Başkanı Erol Özvar "2022 KPSS sınavında çıkan bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili DDK tarafından gerçekleştirilen denetleme ile eş zamanlı olarak tarafımızca da inceleme başlatılmış olup sonuç en kısa zamanda ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır" dedi.

Hocalar nasıl seçiliyor?

Soru Oluşturma Daire Başkanlığı üniversitelere gizli bir yazı göndererek öğretim elemanlarını ÖSYM’ye davet ediyor. Bu aşamada soru komitesine katılacak hocaların kimliği gizli tutuluyor. Ailesinde sınava girecek olan varsa komiteden çıkarılıyor. Hocalar kampa alınarak dışarı ile irtibatları tamamen kesiliyor. Sınav bitene kadar kamptan çıkış mümkün olmuyor. En az 25 kişinin yer aldığı komitede hoca sayısı sınavdan sınava göre değişiyor.

Sorular nasıl hazırlanıyor?

Sorular kapalı devre sistemde hazırlanıyor. Hazırlanan sorular soru havuzuna atılıyor. O havuzdan sorular karışık bir şekilde çekilip kriptolu bellek ile başkan yardımcısı tarafından matbaaya götürülüyor. Matbaada başkan yardımcısı ve sınav komisyon başkanı şifre ve parmak izi ile soruları açıyor. Otomatik yazılımla rastgele sınav testi oluşturuluyor. Komisyona teslim edilerek son çalışma yapılıyor. Tüm bunlar başkan yardımcısı nezaretinde gerçekleştiriliyor.

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ÖSYM Başkanı Aygün görevden alındı

qResmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararla ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı. Aygün'ün yerine herhangi bir atama gerçekleşmezken gözler yeni seçilecek başkanda. En az 4 yıllık yükseköğretim mezunu olan kamuda veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlarda, özel sektörde veya serbest olarak en az 5 yıl çalışmış olanlardan Cumhurbaşkanı kararıyla 4 yıllığına ÖSYM Başkanı atanacak.

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