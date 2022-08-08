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EĞİTİM

KPSS'de yeni takvim belli oldu

ÖSYM, 2022-KPSS ile ilgili yeni sınav takvimini açıkladı. 2022-KPSS Lisans Sınavı’nın Genel Yetenek oturumu 18 Eylül, Alan Bilgisi oturumu 24-25 Eylül’de yapılacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KPSSde yeni takvim belli oldu! KPSS ne zaman yapılacak?
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ÖSYM, 2022-KPSS ile ilgili yeni sınav takvimini açıkladı.

ÖSYM'den yapılan açıklama şöyle:

  • "2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,
  • 2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,
  • 2022-ÖABT’nin 2 Ekim 2022 tarihinde,
  • 2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,
  • 18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,
  • 13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde
  • yapılmasına karar verilmiştir. 2022 ÖSYM Sınav Takviminde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır."

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