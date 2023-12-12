Kredi kartı ‘önce özgürlük sonra esaret’

Bin 100 kişinin katıldığı araştırmada, katılımcıların yüzde 80’inden fazlasının kredi kartını fiilen kullandığı görüldü. Kredi kartı kullanıcılarının yüzde 77,1’i kullanım sebebini bir ‘Zorunluluk’ diye nitelendirirken, yüzde 39,6’sı da kredi kartı kullanmayı ‘Önce özgürlük sonra esaret’ şeklinde tanımladı. “Kredi kartı kullanıyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 29,9’u “Çoğunlukla kullanıyorum” cevabını verirken; yüzde 24’ü bazen; yüzde 14,7’si “Nadiren” ve yüzde 14,6’sı “Sıklıkla kullandığını belirtti. Yüzde 16,8’i ise kredi kartı kullanmadığını söyledi. Tüketicilerin yüzde 39,6’sı iki veya üç kart kullandığı ifade etti.

Araştırmada “Kredi kartı kullanmak size hangi duyguyu hissettiriyor?” sorusuna katılımcıların yüzde 39,6’sı “Önce özgürlük sonra esaret” cevabını verdi. “Kredi kartı ile taksitli alışveriş enflasyona karşı bizi koruyor mu? Sorusuna katılımcıların yüzde 58,9’u “Evet” cevabını verdi. Araştırma katılımcıların yüzde 49,8’i nakit avansı aktif bir şekilde kullandığını ifade ettiği görüldü. Nakit avansı tercih edenlerin yüzde 82,8’i bu sistemi “Sihirli bir cüzdan” olarak yorumladı. Yüzde 17,2’si ise nakit avansın kendisinde oluşturduğu hissi, “Süper güçlerimden biri gibi hissettiriyor” şeklinde tarif etti. Araştırmada “E-ticarette kredi kartı kullanmak, gereksiz harcamalara yol açabilir mi?” sorusuna da cevap arandı. Tüketicilerin yüzde 49,6’sı “Evet, çevrimiçi alışverişte kredi kartı kullanarak insanlar sık sık gereksiz ürünler satın alabilir” görüşünde.