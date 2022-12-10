Kreşte çocuklara dayak skandalı

Tekirdağ'da bir kreşte yaşanan görüntüler infiale neden oldu. Olay, temmuz ayında Kapaklı ilçesindeki Özel Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nde meydana geldi. Anne E.E., evde kızı D.E.'nin oynadığı bebeğini ellerini kurdele ile arkadan bağlayıp uyutması üzerine şüphelendi.

YÖNETİMDEN KAMERA KAYITLARI İSTENDİ

Annesinin bunu neden yaptığını sorduğu D.E., kreşte uyumayan çocukları öğretmenlerinin bağlayarak uyuttuğunu söyledi. Bunun üzerine E.E., bağlayan öğretmenlerin isimlerini kızından öğrendi, diğer velilerle irtibata geçti. E.E., 250 öğrencisi bulunan kreş yönetimi ile görüşmek istedi. Olumlu talep alamayan veliler, bu yılın haziran, temmuz ve ağustos ayına ait güvenlik kamerası görüntülerinin kayıtlarının incelenmesini istedi. Bu talebi de kabul etmeyen kreş yönetimi, 7 çocuğun kreşle ilişkisini kesip, ailelerine durumu mail ile bildirdi. Velilerin suç duyurusunda bulunması üzerine Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili inceleme başlattı. Savcılık kamera kayıtlarına el koyarak, incelemeye aldı.

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ÇOCUĞU YERE FIRLATIYOR

Görüntülerde, bir öğretmenin çocuğu tutup yere attığı, bazı çocukları itip kaktıkları, üzerlerini değişirken sert davrandıkları, bir öğretmenin çocuğu yere sert bir şekilde oturttuğu, çocukların yattıkları yatakları taşırken, başına çarptığı, ağlayan çocuğu zorla bezle masa sildirdikleri, sert davrandıkları çocukların ağladığı, bir çocuğun eline ve yüzüne vurdukları yer aldı.

MESAJ GÖNDERİLDİ

Görüntülerin incelenmesinin ardından 7 veli, öğretmenler, S.M. ve B.Y. ile kreş idarecileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuya ilişkin soruşturması sürerken, kreş yönetimi, olayın duyulmasının ardından 2 öğretmenin görevine son verdi. Velilerin cep telefonlarına kreşten gönderilen mesajlarda ise, "Sevgili velilerimiz. Görüntüleri üzüntüyle izlemiş bulunmaktayız. Bahse konu öğretmenlerimizin işine son verilmiştir. Hukuki süreç başlamıştır, konuyla ilgili detaylı açıklama üst yönetim tarafından yapılacaktır" denildi. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi yönetiminden yapılan açıklamada ise kreşteki beş idarecinin görevden alındığı duyuruldu.

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Çocuğum psikolojik tedavi görüyor

Yaşanan olaylar nedeniyle çocuğunun psikolojik tedavi gördüğünü anlatan veli Melek İde, şunları söyledi: "Çocuğumla konuştuğumda 'Ben okula girmek istemiyorum' dedi. Niye diye sorduğumda 'Öğretmenim beni tuvalette itekledi' dedi. Çocuğu ikna edip okula getirdim, bana 15 gün sonra kendi öğretmeni bir geri dönüş yaptı. 'Çocuğunuz 15 gündür tuvaletini altına yapıyor' dedi. İç çamaşırını çöpe attığı için ben fark etmedim bu durumu. '15 gün ara verin' dendi. Müdürle de konuştum. Gerekli her yere şikayetimi yapacağımı söyledim. 'Siz istediğiniz yere şikayetinizi yapabilirsiniz' dedi. Çocuk büroya gittim, sonra dava açtım."

Veliler çocuklarını kreşten aldı

Görüntülerden sonra kreşe akın eden veliler, çocuklarını almak istediklerini dile getirip, yöneticilerle tartıştı. Olaya sert tepki gösteren veliler, aylardır süren şiddete karşı neden önlem alınmadığını sordu. Velilerden biri, yöneticilerin güvenlik kameralarını izlememesine de tepki gösterip, "Yöneticiler bu şiddete karşı aylarca neden sessiz kaldı. İzlemiyorsanız niye kreşte kameralar var?" dedi. Veliler, tepki göstermelerinin ardından çocuklarını alarak kreşten ayrıldı.

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