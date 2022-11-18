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YEREL GÜNDEM

Kripto Faruk iade ediliyor: Kırmızı bültenle aranıyordu

Arnavutluk mahkemesi, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesine karar verdi. Milyonlarca lira ile yurt dışına kaçan Özer dahil 21 sanık hakkında 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kripto Faruk iade ediliyor: Kırmızı bültenle aranıyordu
​Arnavutluk mahkemesi, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesine karar verdi

Arnavutluk mahkemesi, kırmızı bültenle aranan ve ağustos ayında Arnavutluk'un Vlora kentinde yakalanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye'ye iadesine karar verdi.

MÜŞTEKİLERİ ALDATTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, kripto paranın ne olduğu, Bitcoin'in yasal statüsü, kripto borsalarında nasıl işlem yapıldığı ve borsalar arasındaki farklılıklar anlatılıyor. Thodex isimli şirketin 400 bin lira sermaye ile firari sanık Faruk Fatih Özer tarafından kurulduğu anlatılan iddianamede yer verilen MASAK raporunda, Thodex platformunun müştekileri iş ve işlemleri nedeniyle hileli davranışlarla aldattığı kaydediliyor.

MALTA’YA TRANSFER

MASAK raporunda, sanık Faruk Fatih Özer'in hakimiyeti altındaki 3 ayrı hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer edildiği vurgulandı. Ayrıca bu transferlerin önemli bir kısmının sanıklar Cem Uzunoğlu, Faruk Fatih Özer ve Zuhal Özer'in ticari merkezi Malta'da bulunan Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı nezdinde yer alan kripto varlık cüzdanlarına transfer edildiği vurgulanıyor. İddianamede, bu suçlar sebebiyle 356 milyon liralık zarar oluştuğuna yer veriliyor.

İşte istenen cezalar

  • İddianamede firari Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 sanık hakkında, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme’, ‘Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ ve ‘Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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