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Kripto varlıklar yasayla korunacak

Türkiye'nin FAFT'ın gri listesinden çıkması için hazırlanan Kripto Varlıklar Yasa teklifiyle, kripto varlık alım satım işlemelerine kanuni dayanak oluşturulacak.

Uğur Duyan
04:00 - 17/05/2024 Cuma
Güncelleme: 06:30 - 17/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yasa dünyadaki ilk örneklerinden olması yönüyle de öne çıkıyor. 19 maddelik teklifle, kripto varlığa zimmet suçu getirilerek, kripto cüzdan uygulaması güvenceye alınıyor. Hizmet sağlayıcıların usulsüzlüklerine ağır yaptırımlar getiriliyor.


ZİMMET SUÇU SAYILACAK

Teklifle, devlet memurlarını kapsayan zimmete geçirme suçu kripto varlık sağlayıcılarını da kapsayacak şekilde genişletilecek. Bu kapsamda, kripto varlık üzerinden usulsüz işlem yaparak mudiyi zarar etmiş gösterip, kripto varlığı zimmetine geçirenlere 14 yıldan 20 yıla kadar ağır cezalar getiriliyor. Teklifle, kripto varlığı kendi menfaati kapsamında kullanarak müşterilerini zarara uğratanlar da zimmet suçu işlemiş sayılacak.


ZARARI HİZMET SAĞLAYICI ÖDER

Bu suçu işleyenlere de 12 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası geliyor. Hizmet sağlayıcısının kripto varlığı kendi menfaati kapsamında kullanarak müşterilerini zarara uğratması zimmet sayılacak. Bu fiili işleyenler 12 yıldan 22 yıla kadar hapisle yargılanacak. Meydana gelen zararın hizmet sağlayıcıya ödettirilmesi sağlanacak.


Sektöre açıklık getirilecek

Teklifi açıklayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifle, sektörün açıklık ve istikrar içerisinde çalışmasını sağlayacak önlemler getirildiğini belirtti. Güler, şunları söyledi: “Kripto varlıkların ihracı, suistimalin tespit edilmesi, dolandırıcılık ve piyasa bozuculuk gibi eylemler, sınır ötesi iş birlikleri, operasyon ve teknolojik risklerin belirlenmesi, bireysel yatırımcıların uygunluğu gibi hususlar teklifte olabildiğince değerlendirildi. Bu eko-sistemde dünya ülkelerinin stratejileri homojen bir şekilde değil, birbirinden çok farklı şekilde devam ediyor. 6 Avrupa ülkesi henüz kripto varlıklara yönelik bir hukuki düzenlemeye hazır değil."


#kripto varlık
#usulsüzlük
#hapis
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