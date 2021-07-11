Gündem Kriptolar için 3 yıl daha uzayacak
ANKARA

Kriptolar için 3 yıl daha uzayacak

Kripto FETÖ’cülerin deşifresine yönelik soruşturmalar sürerken, ihraç, rütbelerin geri alınması gibi yetkileri içeren düzenleme 3 yıl daha uzayacak. Yine toplu suçlarda gözaltı sürelerinin 12 güne kadar uzatılması ve şirketlere kayyum atanması gibi kritik düzenlemelerin süresi aynı oranda uzatılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kriptolar için 3 yıl daha uzayacak
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15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL’in 18 Temmuz 2018’de kaldırılmasıyla birlikte kamu kurumlarından FETÖ’cülerin temizlenmesi için yasal düzenleme yapılmıştı. Söz konusu 7145 sayılı yasa, 31 Temmuz 2018’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Kanunda, FETÖ’cülerin ihracına imkan tanıyan geçici düzenlemenin 3 yıl yürürlükte kalacağı belirtiliyordu. Söz konusu süre, 31 Temmuz’da doluyor. Konu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti MYK toplantısında da gündeme gelmiş ve sürenin uzatılması kararı alınmıştı.

YASAL DÜZENLEME GEREKİYORDU

Sürenin uzatılması için yasal düzenleme yapılması gerekiyordu. Bu kapsamda hazırlanan düzenleme, “torba kanun” teklifine eklendi. Teklif, AK Parti tarafından önceki gün Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Sürenin 1 ila 3 yıl arasında uzatılabileceği belirtiliyordu. Ancak teklifte, söz konusu süre 3 yıl olarak belirlendi. Maddenin gerekçesinde ise “Terör örgütleriyle mücadele kapsamında kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerin geri alınması, mesleğe ilişkin unvanların kullanılmaması gibi ihtiyaç duyulan birtakım tedbirlere ilişkin düzenlemelerin süresi ihtiyaca binaen 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren üç yıl uzatılmaktadır” denildi.

GÖZALTI SÜRESİ VE KAYYUM YETKİSİ

Öte yandan, teklifte iki kritik düzenleme daha bulunuyor. 7145 sayılı yasayla, toplu işlenen suçlarda gözaltı süresinin 12 güne kadar çıkarılması ve terör ile irtibatlı şirketlere TMSF’nin kayyum atanmasına dair düzenlemeler de hayata geçirilmişti. Söz konusu iki uygulamanın da 3 yıl süreyle uygulanacağı hüküm altına alınmıştı. Teklifle, söz konusu düzenlemelere ilişkin süre de 3 yıl uzatılacak. Meclis’in 15 Temmuz günü yapılacak özel oturum ve törenin ardından ekim ayına kadar çalışmalarına ara vermesi bekleniyordu. Ancak salı ve çarşamba günü Turizmi Teşvik Kanunu teklifi gündeme alınacak. Perşembe günü de resmi tatil olması nedeniyle Meclis’in, kritik “ihraç” düzenlemesinin de aralarında bulunduğu torba kanun teklifinin yasalaşması için önümüzdeki hafta sonu da çalışacağı ifade ediliyor.

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