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Gündem Kritik FETÖ davasında istenen cezalar belli oldu
ANKARA

Kritik FETÖ davasında istenen cezalar belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın eylemlerine ilişkin davada 90 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs"ten birer, iki sanığın ise bu suçla birlikte "cumhurbaşkanına suikast" suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Haber Merkezi AA
15 Temmuz darbe girişimi davasında 92 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.
15 Temmuz darbe girişimi davasında 92 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe davasında 134 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım"dan 20'şer yıla kadar hapsi istendi.Savcı, eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanı albay Muhsin Kutsi Barış'ın çeşitli suçlardan 1512 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Ceyhun Bozkurt: FETÖ'yü gladyo yapılanması olarak tanımlamak gerekir
OYNAT 01:11
Ceyhun Bozkurt: FETÖ'yü gladyo yapılanması olarak tanımlamak gerekir
Uluslararası bir tehdit haline gelen FETÖ ile ilgili bilinmeyenler TVNET özel yayınında TVNET Haber Müdürü Serhat İbrahimoğlu'nun moderatörlüğünde Hürriyet Gazetesi Yazarı Nedim Şener, Gazeteci-Yazar Ceyhun Bozkurt, Gerçek Hayat Genel Yayın Yönetmeni Kemal Özer ve Yeni Şafak Ankara Haber Müdürü Hüseyin Likoğlu tarafından masaya yatırıldı. FETÖ yapılanmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Ceyhun Bozkurt, 'FETÖ'nün tamamen bir gladyo, bir kontrgerilla örgütlenmesi olarak tanımlanması gerekir. Sadece terör tanımına sıkıştırırsak eksik kalır. Çünkü bu yapının istihbarat yapılanması var, terör boyutu var, iç karışıklık için kontrgerilla yürüttüğü çalışmalar var' şeklinde konuştu.

Kumpası böyle kurmuşlar: Mason arşivi böyle yok oldu
GÜNDEM
Kumpası böyle kurmuşlar: Mason arşivi böyle yok oldu

TRT'de bildiri okutan Gençer'e 1512 yıl hapis

Savcı, darbe bildirisini TRT'de okutan eski yarbay Ümit Gençer'in ağırlaştırılmış müebbet ve 1512 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcı, TRT binasını işgal eden eski albay Muhammet Tanju Poshor hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1512 yıl hapis cezası istedi.

FETÖ dosyası TVNET’te açıldı: 2007’deki cinayet ve kumpaslar yeniden tezgahlanıyor
GÜNDEM
FETÖ dosyası TVNET’te açıldı: 2007’deki cinayet ve kumpaslar yeniden tezgahlanıyor
  • Savcı mütalaasında, 9 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisini isterken çoğu er 264 sanığın ise beraatını talep etti.

FETÖ'nün darbe girişimi sanığı eski korgeneral Metin İyidil hakkındaki beraat kararı bozuldu
GÜNDEM
FETÖ'nün darbe girişimi sanığı eski korgeneral Metin İyidil hakkındaki beraat kararı bozuldu

FETÖ davasında 19 tutuklama
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FETÖ davasında 19 tutuklama

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