Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem FETÖnün darbe girişimi sanığı eski korgeneral Metin İyidil hakkındaki beraat kararı bozuldu
ANKARA 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

FETÖ'nün darbe girişimi sanığı eski korgeneral Metin İyidil hakkındaki beraat kararı bozuldu

FETÖ'nün darbe girişimi sanığı eski korgeneral Metin İyidil hakkındaki beraat kararı bozuldu

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sanığı eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı korgeneral Metin İyidil hakkındaki beraat kararını bozdu, İyidil'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Haber Merkezi AA
Metin İyidil
Metin İyidil

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, İyidil ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski tümgeneral Hamza Koçyiğit, eski tuğgeneral Lütfi İhsan Yanıkoğlu, beraat eden sanıklar eski korgeneral Abdullah Barutcu, eski tuğgeneral Mehmet Topçu ve Ersal Duman hakkındaki davaya yönelik duruşmalı temyiz incelemesini tamamladı.

Duruşmada karar, Daire Başkanı Eyüp Yeşil tarafından açıklandı.

Karara göre, Metin İyidil hakkındaki beraat kararı bozuldu. Daire, davada istinaf mahkemesinin duruşma açmadan karar vermesini ve İyidil'in eylemlerine ilişkin eksik inceleme yapılmasını bozma gerekçesi yaptı.

Tahliyesine itiraz üzerine gözaltına alınan Metin İyidil tutuklandı
GÜNDEM
Tahliyesine itiraz üzerine gözaltına alınan Metin İyidil tutuklandı
  • Kararda, Metin İyidil'in eylemlerinin mevcut dosya durumuna göre, "darbeye yardım" suçunu oluşturduğu ancak dosyadaki eksik incelemeler tamamlandıktan sonra Metin İyidil'in "asli fail" olup olmadığına karar verilmesi gerektiği belirtildi. Daire, Metin İyidil'in tutukluluk halinin devamını da kararlaştırdı.

Diğer sanıklar

Daire, eski tuğgeneral Lütfi İhsan Yanıkoğlu'na "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile diğer sanıklar Topçu ve Duman hakkındaki beraat kararlarını onadı.

Aynı davada yargılanan ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Hamza Koçyiğit hakkındaki karar da eksik inceleme nedeniyle bozuldu. Koçyiğit'in eylemlerinin mevcut dosya durumuna göre, "darbeye yardım" suçunu oluşturduğu ancak dosyadaki eksik incelemeler tamamlandıktan sonra sanığın "asli fail" olup olmadığına karar verilmesi gerektiği belirtildi.

Eski korgeneral Abdullah Barutcu hakkındaki beraat kararı da bozuldu. Barutcu'nun eylemlerinin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçunu oluşturduğuna hükmedildi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesince kararın yazımı tamamlandıktan sonra dava dosyası ilk derece mahkemesi Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilecek.

Madalya da verseydiniz
GÜNDEM
Madalya da verseydiniz

İyidil hakkındaki yargılama süreci

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin açılan davada Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar eski KKK EDOK Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı korgeneral İyidil, olay tarihinde tümgeneral rütbesiyle EDOK Kurmay Başkanı olan Hamza Koçyiğit ve eski Harekat Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı tuğgeneral Lütfi İhsan Yanıkoğlu, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme, sanıklardan dönemin EDOK Okullar Komutanı eski korgeneral Abdullah Barutcu, dönemin Muharebe Geliştirme Başkanı eski tuğgeneral Mehmet Topçu ve gözlem subayı Ersal Duman'ın ise beraatlerine karar vermişti.

İstinaf kanun yoluna başvurulmasının ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, İyidil hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını kaldırarak sanığın beraatine hükmetmişti.

Daire ayrıca, sanıklar Koçyiğit ve Yanıkoğlu'na "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını, Barutcu, Topçu ve Duman hakkındaki beraat kararlarını hukuka uygun bulmuştu.

İstinaf mahkemesinin kararı üzerine tahliye edilen İyidil, yapılan itirazla tekrar tutuklanmıştı. Temyiz üzerine dosya, Yargıtay 16. Ceza Dairesine gelmişti.

HSK Metin İyidil’e beraat kararı veren üyeler hakkında soruşturma başlattı
GÜNDEM
HSK Metin İyidil’e beraat kararı veren üyeler hakkında soruşturma başlattı

Abone Ol Google News
Rekabet Kurulu harekete geçti

Rekabet Kurulu harekete geçti

Audi, Porsche, Mercedes, BMW ve Volkswagen'e soruşturma.
Bu nehal başkan

Bu ne
hal başkan

​Vatandaşı toplayıp yemek dağıttı, pandemiye davetiye çıkardı.
Beraat kararı bozuldu

Beraat kararı bozuldu

​FETÖ'nün darbe girişiminden 22 yılla yargılanacak.
Putin ve Ruhani ile Suriye'yi görüştü

Putin ve Ruhani ile Suriye'yi görüştü

Ortak bildiri yayımlandı: Üç lider de eş güdümü sürdürmekte kararlı.
Ağlatan karar

Ağlatan karar

​Eşini 9 yerinden bıçaklayan adam serbest kaldı.

Kanser mi yapıyor?

Kanser mi yapıyor?

Kullanan yüzbinlerce kişi şirkete dava açtı.
Koronaya<br>dayanamadı

Koronaya
dayanamadı

​Alman otomotiv devinden kötü haber..

Avrupa'da vardı<br>Türkiye'nin de olacak

Avrupa'da vardı
Türkiye'nin de olacak

​İşte sosyal medya trollerini üzecek halkı koruyacak o düzenleme.
Küçükçekmece<br>Gölü ölüyor

Küçükçekmece
Gölü ölüyor

​Eskiden kuş cennetiydi şimdi balıkların mezarı oldu.

​Erdoğan'dan Berat Albayrak ve ailesine çirkin saldırıya sert tepki.

​Sıfır otomobil almak için kuyruğa girdiler.

​Roketsan'ın yeni hava avcısı Sungur envantere giriyor.

Çöküş: 135 milyon TL

Çöküş: 135 milyon TL

​F.Bahçe, sportif başarı gelmeyince ekonomik olarak da zora girdi.

​Ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi, teknede toplam 55 göçmen olduğu tahmin ediliyor.
Bakan Kasapoğlu açıkladı: 35 milyon lira destek çağrısına başvurular başladı
Gündem

Bakan Kasapoğlu açıkladı: 35 milyon lira destek çağrısına başvurular başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında 8 başlıkta sivil toplum kuruluşlarının projelerine 35 milyon TL destek çağrısına başvuruların başladığını duyurdu.
Kritik Suriye zirvesi sonrası ortak bildiri
Gündem

Kritik Suriye zirvesi sonrası ortak bildiri

Suriye iç savaşına siyasi çözüm geliştirmek adına Türkiye, Rusya ve İran arasına yürütülen Astana görüşmeleri, koronavirüs sürecinin ardından yeniden başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telekonferans yöntemiyle görüşüyor. Toplantı öncesi önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Etnik kimliğine, kökenine bakmadan milyonlarca Suriyeli sığınmacıya kucak aldık. Suriye'nin terör örgütlerinin eliyle parçalanmaması için büyük özen gösterdik. Gerektiğinde fiili müdahelede bulunarak insani dramın önüne geçtik. Komşumuz Suriye'nin bir an önce istikrara kavuşması için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz" dedi. Üçlü Zirve'de devlet başkanları Suriye sahasındaki mevcut durumu ele aldı, üçlü eş güdümü artırma yönündeki kararlılıklarını yineledi.
Prof. Dr. Maşalı: 20 milyon kişiye yardım ulaştırmayı hedefliyoruz
Hayat

Prof. Dr. Maşalı: 20 milyon kişiye yardım ulaştırmayı hedefliyoruz

İstanbul Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İstanbul Şube Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, “yurt içinde ve yurtdışında 20 milyonu aşkın mazlum, mağdur, muhtaç ve sığınmacı kardeşimize halkımızın yardım elini ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.