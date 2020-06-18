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POLİTİKA

Kritik zirve: Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi Külliye'de ağırladı

Cumhur İttifakı liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli Külliye’de bir araya geldi. Yaklaşık 50 dakika süren zirvede, Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik operasyon, Libya’da atılan adımlar ve Ayasofya’nın durumu masaya yatırıldı.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli

Cumhur İttifakı liderleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün Külliye’de yaklaşık 50 dakika süren zirvede bir araya geldi. Külliye’de son olarak 27 Şubat’ta buluşan iki liderin dünkü görüşmesinde gündem yoğundu.

PENÇE OPERASYONLARI

Görüşmede, Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen Pençe Kartal ve Pençe Kaplan Harekatları ile ilgili son gelişmeler değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sahadaki son durum hakkında Bahçeli’ye bilgi verdiği ve önümüzdeki süreçte atılacak stratejik adımları paylaştığı belirtildi. Bahçeli’nin ise “terör örgütleriyle olan mücadelede hükümete olan desteğinin her zaman devam edeceğini” belirttiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi Külliye'de ağırladı

LİBYA’DA ATILAN ADIMLAR

Görüşmede, masaya yatırılan bir diğer önemli konu ise Libya oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Libya’daki krize çözüm bulmak için yürütülen diplomatik çabalar konusunda Bahçeli’ye bilgi verdiği kaydedildi. Her iki lider, Türkiye’nin müdahalesi ile denklemin bozulduğu Libya sahasındaki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AYASOFYA’NIN DURUMU

İki liderin görüşmesinde, Ayasofya’nın ibadete açılması da gündeme geldi. Liderlerin, Danıştay’ın 2 Temmuz’da vereceği karardan sonra atılması gereken adımlar konusunda değerlendirmelerde bulundukları kaydedildi.

KORONAVİRÜSLE İLGİLİ SON DURUM

Erdoğan ve Bahçeli’nin görüşmesinin bir başka konu başlığı ise koronavirüs oldu. Erdoğan’ın Bahçeli’yi salgın sürecinde nelerin hayata geçirildiği ve bundan sonra atılması gereken adımlar konusunda bilgilendirdiği belirtildi. Bahçeli’nin de hükümetin koronavirüsle vermiş olduğu mücadeleden dolayı teşekkürlerini ilettiği belirtildi.

BARO VE SİYASİ PARTİLER YASASI

Erdoğan ve Bahçeli, iç politikayla ilgili de önemli istişarelerde bulundu. Erdoğan’ın Bahçeli’ye baroların seçim sistemiyle ilgili yapılacak düzenlemeyle ilgili bilgi verdiği belirtildi. Bahçeli daha önce bu konuda yapılacak düzenlemeye MHP’nin destek vereceğini ifade etmişti.

GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ

Baro düzenlemesinin yanı sıra görüşmede, TBMM’de 12 Temmuz’da yapılacak başkanlık seçimin de Cumhur İttifakı adayının belirlenmesine ilişkin görüş alışverişi yapıldığı da öğrenildi. Siyasi Partiler ve Seçim Kanunları ile ilgili düzenlemenin de ele alındığı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli son olarak, 27 Mayıs’ta “Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na dönüştürülen Yassıada’nın açılışında bir araya gelmişti.

Kanı yerde kalmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, ömrünün baharında hain terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz’ı şehadetinin 3’üncü yıl dönümünde rahmetle andı. Ebediyete irtihal etmiş, istikbalin mimarı tüm öğretmenleri hürmetle yad eden Erdoğan, şunları kaydetti: “Bu vatanın şehadete eren tek bir evladının kanı yerde kalmayacak. Kalemin silaha, birliğin tefrikaya, iyiliğin kötülüğe, huzurun teröre galip geldiği bir Türkiye için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.”

Sendika temsilcilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan sendika temsilcilerinden oluşan heyeti kabul etti.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve beraberindeki sendika temsilcilerinden oluşan heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde, Bakan Selçuk ile beraberinde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan yer aldı. Basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü.

Milletin gönlünde yer edindi

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Demirel’in vefatının beşinci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Süleyman Demirel’i rahmetle anan Erdoğan, mesajında, “Siyasi yaşamı ve kişiliği ile Türk siyasetinde iz bırakan Süleyman Demirel, ülkemize kazandırdığı eser, hizmet ve yatırımlarla da milletin gönlünde bir yer edinmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i vefatının seneidevriyesinde rahmetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.

Kenyatta ile görüştü

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, ikili meselelerin yanısıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli Külliye'de görüştü
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli Külliye'de görüştü
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